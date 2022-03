Zlatan: ’Ik ben een oude man, maar wel weer fit’

Zlatan Ibrahimovic Ⓒ AFP

Zlatan Ibrahimovic hoopt dat de supporters van Zweden niet te veel van hem verwachten tijdens de play-offs voor deelname aan het WK van eind dit jaar in Qatar. „Ik ben een oude man, maar wel weer fit”, zei de 40-jarige spits. „Ik heb ook nog geen 90 minuten in mijn benen zitten. Maar dat wisten we al.”