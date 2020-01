Schreuder evenaart clubrecord voor Sevilla-miskoop

De nummer zeven van de Bundesliga legde zo’n twaalf miljoen euro neer voor de Israëlier, die door Sevilla-trainer Julen Lopetegui amper werd gebruikt.

De tranfsersom voor Dabbur is een evenaring van het clubrecord voor Hoffenheim. Afgelopen zomer nam TSG voor hetzelfde bedrag Diadie Samassékou over van RB Salzburg. Door bonussen kan de transfersom van Dabbur echter nog oplopen tot maximaal 14 miljoen euro,

Dabbur en Samassékou voetbalden van 2016 tot medio 2019 samen voor Salzburg. Namens de Oostenrijkse club produceerde Dabbur 72 treffers in 128 duels.

Mede vanwege zijn doelpuntenmoyenne besloot Sevilla een half jaar geleden zo’n 17 miljoen euro neer te tellen voor de Israëlier. Als concurrent van Luuk de Jong kwam Dabbur in La Liga amper in actie. Hij moest het vooral doen met optredens in de Europa League, waarin hij in zes duels overigens wel goed was voor drie goals en twee assists.

