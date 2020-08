Laura Dijkema over Ruslandreis: ’Alsof ik in een slechte film zat’

Laura Dijkema Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het valt in deze tijd beslist niet mee om naar Rusland te reizen. Zelfs niet voor topvolleybalster Laura Dijkema, die met een werkvisum op zak onderweg was naar haar nieuwe club Lokomotiv Kaliningrad. Bijna twee kilometer lang liep ze – grotendeels in het donker - met haar koffers door niemandsland. „Het was best eng.”