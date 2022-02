Gaston Pereiro houdt met treffer Napoli van koppositie af

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Napoli loopt met de nederlaag averij op in de titelstrijd. Het had met een zege in punten gelijk kunnen komen met koploper AC Milan, maar moet voorlopig zowel Milan als Internazionale voor zich blijven dulden. Cagliari pakt met de driepunter wat broodnodige ruimte in de strijd tegen degradatie. De Sicilianen klimmen een plekje en staan nu 17e in de Serie A.