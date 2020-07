„Lara, dit is ons eerbetoon aan jou. als we allemaal weer bij elkaar zullen zijn bij onze eerste race zal er een gat zijn” zo begint de Italiaanse Arianna Fontana, de shorttrackster met de meeste olympische medailles, het bijna vier minuten durende filmpje.

Een groot aantal shorttracksters komt aan het woord in de video vol beelden van Van Ruijven onder wie de Canadese Kim Boutin, de grote rivale van Van Ruijven op de 500 meter: ’Niemand van ons kan eraan ontsnappen dat Lara niet meer in ons midden is.”

De Duitse Anna Seidel: „Bedank dat je altijd een zonnestraaltje was. We zullen je voor altijd missen.” De Bulgaarse Evgenia Radanova: „Rust zacht Lara, de wereld zal je passie voor schaatsen missen.” De Brit Josh Chetham: „Ik mis Lara’s mooie lach.”

De video eindigt met een foto van Van Ruijven met daarbij de woorden: FOREVER CHAMPION (Voor altijd kampioen).

Bekijk hier het volledige eerbetoon uit de shorttrackwereld.

Van Ruijven overleed vrijdag in een ziekenhuis in het Franse Perpignan aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Ze was 27 jaar. Van Ruijven was onderdeel van de sterke aflossingsploeg van Nederland en een briljante individuele sprintster, die in 2019 in Sofia als eerste Nederlandse vrouw ooit een wereldtitel veroverde, op de 500 meter.