Bizarre publiciteitsstunt kandidaat-voorzitter FC Barcelona

Laporta, die tussen 2003 en 2010 al de scepter zwaaide bij FC Barcelona, heeft vlak bij het het Bernabeu-stadion van aartsrivaal Real Madrid een gigantische doek met een foto van zichzelf laten ophangen. „Ik wil je weer zien”, zo valt er te lezen.

Met Laporta, in het dagelijks leven een succesvol advocaat, aan het roer kende FC Barcelona een glansperiode. In 2006 werd met Frank Rijkaard als trainer de Champions League. Drie jaar later werd dat kunstje herhaald met Pep Guardiola op de bank. Dat seizoen werden in totaal zes prijzen veroverd, waarmee 2009 het meest succesvolle jaar ooit werd in de geschiedenis van de club.

De 58-jarige Laporta heeft in de strijd om de troon in Camp Nou de belofte uitgesproken om te proberen boegbeeld Lionel Messi langer aan de club te binden. Ook herhaalde hij dat hij Pep Guardiola wil terughalen, al zei hij niet exact wanneer hij dat wilde doen. Onduidelijk is daarom hoe hij kijkt naar de positie van Ronald Koeman.

In 2015 probeerde Laporte ook al eens om terug te keren als voorzitter. Ondanks de steun van Johan Cruijff legde hij het toen af tegen Bartomeu, die uiteindelijk werd gekozen als opvolger van Sandro Rossell, die in 2010 was aangetreden.