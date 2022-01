Premium Het beste van De Telegraaf

Ashleigh Barty vervult niet alleen eigen droom, maar maakt hele natie trots

Ashleigh Barty met de trofee. Ⓒ HH/ANP

Met een enorme oerkreet kwam de ontlading vrij en realiseerde Ashleigh Barty zich net nadat ze de Australische Open had gewonnen dat ze niet alleen haar eigen droom heeft verwezenlijkt, maar de hoop van de hele Australische natie had vervuld. Nadat Chris O’Neil in 1978 het toernooi in zijn thuisland won, snakten de Australische tennisfans naar nieuw succes en zaterdag was het eindelijk zo ver. Na 44 jaar was het weer ’Down Under’ dat regeerde in de Rod Laver arena.