Regen speelt Kiki Bertens weer parten

Maandagochtend werd Bertens ook al de dupe van de regen. Haar eerste partij op Roland Garros tegen Katarina Zavatska die ook om 11:00 uur zou beginnen, begon toen pas twee uur later.

Bertens nam het vijf keer eerder op tegen Errani en ze wist de Italiaanse nog nooit te verslaan. Errani baarde in 2012 opzien door de finale te halen in Parijs. Daarin bleek Maria Sjarapova in twee sets te sterk. Een jaar later haalde ze de laatste vier, hetgeen Bertens in 2016 ook lukte.

