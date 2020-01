Sport Kort: Lillard blinkt uit met 61 punten voor Blazers

Basketbal: Lillard blinkt uit met 61 punten voor Blazers

10.30 uur Basketballer Damian Lillard heeft zichzelf overtroffen in de Amerikaanse NBA met een score van 61 punten voor Portland Trail Blazers in het thuisduel met Golden State Warriors. De topschutter loodste zijn ploeg naar de overwinning, die pas in de verlenging werd behaald: 129-124.

Lillard maakt liefs elf driepunters en mikte al zijn zestien vrije worpen raak. De pointguard pakte ook nog eens tien rebounds en gaf zeven assists. "Ik vond dat ik goed presteerde in een wedstrijd die we moesten winnen en dat laatste is uiteindelijk toch het belangrijkste", bleef Lillard tamelijk bescheiden over zijn grote inbreng.

De Trail Blazers presteren dit seizoen niet uitzonderlijk; de ploeg staat tiende in de Western Conference. Golden State Warriors doet het slechter dan ooit, de NBA-kampioen van 2018 en 2017 leed zijn 35e nederlaag en bungelt onderaan.