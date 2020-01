Sport Kort: Skiër Paris kan streep door seizoen zetten

Skiën: Seizoen Paris nu al voorbij

20.08 uur: Voor alpineskiër Dominik Paris is het seizoen voorbij. De Italiaan heeft bij een val tijdens de training een kruisband gescheurd. Hij mist daardoor aanstaand weekend de beroemde afdaling van de Hahnenkamm in Kitzbühel, die hij vorig jaar nog wist te winnen.

Paris liep bij een val tijdens de training op de Oostenrijkse piste een scheur in zijn kruisbanden op en een blessure aan de kop van zijn kuitbeen, meldde de Italiaanse skibond. „Mijn seizoen is voorbij”, zei de 30-jarige skiër. De hersteltijd voor gescheurde kruisbanden is meestal een half jaar. De Italiaanse expert won de afdaling op de Streif in Kitzbühel drie keer. In 2013 was hij voor het eerst de beste. Daarna won hij in 2017 en 2019.

Schaken: Remise Van Foreest en Giri, Carlsen klopt Firouzja op Tata Steel

18.37 uur: Jorden van Foreest heeft in de negende ronde van Tata Steel Chess remise gespeeld tegen Vladislav Kovalev uit Wit-Rusland. De 20-jarige Nederlandse grootmeester bleef daarmee op het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee in het spoor van koploper Fabiano Caruana.

Van Foreest kwam na 68 zetten remise overeen met Kovalev. Hij kon een licht voordeel in het eindspel niet omzetten in een overwinning. Van Foreest heeft na negen ronden 5,5 punten. Dat is 0,5 punt minder dan Caruana. De Amerikaan deelde het punt met Nikita Vitjoegov uit Rusland.

Alireza Firouzja speelde voor het eerst tegen wereldkampioen Magnus Carlsen. Het 16-jarige schaaktalent uit Iran verloor van de Noorse zevenvoudig eindwinnaar van Tata Steel Chess. Carlsen kwam daardoor net als Firouzja, Van Foreest en Wesley So op 5,5 punten.

Anish Giri speelde een snelle remise tegen Wesley So. Giri blijft daarmee op 1,5 punt achterstand van de koplopers.

Voetbal: Nieuwkomer Saglam meteen in wedstrijdselectie Willem II

17.35 uur: Willem II wil woensdag in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen in Friesland de fraaie overwinning afgelopen zaterdag bij AZ (1-3) een passend vervolg geven. „We zijn goed uit de winterstop gekomen”, beseft trainer Adrie Koster. „Het is niet iedereen gegeven om, zeker in Alkmaar, van AZ te winnen. De sfeer binnen de groep was al goed en het resultaat van afgelopen weekend versterkt dat natuurlijk.”

Op 13 december wonnen de Tilburgers de competitiewedstrijd in en tegen Heerenveen met 2-1. „We hebben het toen vooral na de rust heel lastig gehad. Heerenveen heeft veel kwaliteit om het spel zelf te kunnen maken. Dat zullen ze voor eigen publiek ook vast willen doen.”

Nieuwkomer Görkem Saglam, die maandag overkwam van VfL Bochum, is speelgerechtigd en is door Koster meteen opgenomen in de wedstrijdselectie. De kans op speeltijd voor de 21-jarige Duitser is echter klein. „Alleen al voor het groepsproces is het goed om hem bij de wedstrijdselectie te hebben”, aldus Koster.

Waterpolo: Waterpolosters tegen Rusland in halve finales EK

17.23 uur: De Nederlandse waterpolosters moeten het in de halve finales van de EK in Boedapest opnemen tegen Rusland. De Oost-Europese formatie was in de kwartfinales met 13-7 te sterk voor Italië. Eerder op de dag had Nederland met grote cijfers van Slowakije gewonnen (22-2).

Rusland eindigde in groep A achter Hongarije op de tweede plek. De Russinnen verloren in de vijf pouleduels alleen van het gastland (8-9). Nederland, dat bij het EK de titel verdedigt, won de vijf groepswedstrijden met overmacht.

Oranje speelt donderdagavond in Boedapest tegen Rusland (aanvang: 19.00 uur). De deelnemers aan de andere halve finale zijn nog niet bekend.

Robert Farah Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Farah voorlopig geschorst na positieve dopingtest

17.13 uur: Robert Farah is voorlopig geschorst door de internationale tennisfederatie ITF wegens een positieve dopingtest. De 32-jarige tennisser uit Colombia, met dubbelpartner Juan Sebastián Cabal de nummer 1 van de wereldranglijst en winnaars van de laatste twee grand slams Wimbledon en de US Open, testte positief bij een out-of-competitie controle op 17 oktober vorig jaar.

Farah trok zich vorige week terug voor de Australian Open en liet enkele uren later weten dat de ITF hem op de hoogte had gebracht van de positieve test op Boldenona, een anabole steroïde. De tennisser ontkende de verboden stof bewust te hebben genomen. „Volgens het Colombiaanse Olympisch Comité wordt deze stof geregeld gevonden in Colombiaans vlees”, aldus Farah.

De ITF laat weten dat de tennisser vanaf 21 januari voorlopig is geschorst in afwachting van de definitieve uitspraak.

„Slowakije was vandaag geen partij in de kwartfinale, maar deze makkelijke wedstrijd hadden we verdiend door onze resultaten in de poule”, oordeelde aanvoerster Dagmar Genee. „We hebben de twee topwedstrijden in onze poule, tegen Italië en Spanje, allebei overtuigend gewonnen. Daarmee hebben we veel vertrouwen getankt voor het vervolg van het toernooi. Tegen Rusland moeten we natuurlijk weer vol aan de bak. Rusland is net als wij een snel team dat veel op de counter speelt. We zullen heel gedisciplineerd moeten spelen.”

Als ongeslagen groepswinnaar trof Oranje met Slowakije in de kwartfinale de nummer 4 van de andere poule, waarin dat land een paar zware nederlagen moest incasseren. Ondanks de ingecalculeerde winst ging Nederland voluit in de Hongaarse hoofdstad. Kitty Lynn Joustra opende al na 24 seconden de score en aan het einde van het eerste kwart stond de titelhouder al met 6-0 voor.

Pas aan het einde van het derde kwart wist Slowakije keepster Joanne Koenders voor het eerst te passeren. Maud Megens maakte vijf doelpunten en nestelde zich met een totaal van 22 op dit EK voorlopig aan kop van de topscorerslijst. Nomi Stomphorst bleef met een lichte blessure uit voorzorg aan de kant.

De winnaar van het EK verdient een ticket naar de Olympische Spelen in Tokio. Een finaleplaats volstaat ook voor Oranje als Spanje, al zeker van deelname, de eindstrijd haalt.

Bondscoach Arno Havenga is blij. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Lillard blinkt uit met 61 punten voor Blazers

10.30 uur Basketballer Damian Lillard heeft zichzelf overtroffen in de Amerikaanse NBA met een score van 61 punten voor Portland Trail Blazers in het thuisduel met Golden State Warriors. De topschutter loodste zijn ploeg naar de overwinning, die pas in de verlenging werd behaald: 129-124.

Damian Lillard (rechts) viert zijn driepunter met Carmelo Anthony. Ⓒ USA TODAY Sports

Lillard maakt liefs elf driepunters en mikte al zijn zestien vrije worpen raak. De pointguard pakte ook nog eens tien rebounds en gaf zeven assists. „Ik vond dat ik goed presteerde in een wedstrijd die we moesten winnen en dat laatste is uiteindelijk toch het belangrijkste”, bleef Lillard tamelijk bescheiden over zijn grote inbreng.

De Trail Blazers presteren dit seizoen niet uitzonderlijk; de ploeg staat tiende in de Western Conference. Golden State Warriors doet het slechter dan ooit, de NBA-kampioen van 2018 en 2017 leed zijn 35e nederlaag en bungelt onderaan.