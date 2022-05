Bizar: Ibrahimovic speelde half jaar zonder kruisband ’vanwege belofte’

„Ik had in mijn gedachten slechts één doel: mijn teamgenoten en de trainer kampioen van Italië maken, want dat had ik ze beloofd”, schrijft Ibrahimovic op Instagram.

„De afgelopen zes maanden heb ik zonder voorste kruisband in mijn linkerknie gespeeld. Zes maanden lang had ik een gezwollen knie. Ik kon slechts tien keer met de groep meetrainen. Ik heb meer dan twintig injecties laten zetten. De knie is iedere week ’geleegd’. Iedere dag nam ik pijnstillers. Vanwege de pijn heb ik de afgelopen zes maanden amper geslapen. Ik heb nog nooit zoveel geleden op en naast het veld. Ik heb iets onmogelijks mogelijk gemaakt. Nu heb ik een nieuwe kruisband en een nieuwe trofee.”

De vedette van Milan kwam de afgelopen maanden alleen als invaller in actie. Zondag mocht hij zo’n 20 minuten meedoen in de kampioenswedstrijd bij Sassuolo (0-3). Ibrahimovic, die in 23 competitieduels acht doelpunten maakte, eiste een hoofdrol op tijdens het kampioensfeest. De oud-Ajacied toonde bij terugkeer in Milaan als eerste de gouden beker aan de fans.

Toekomst onzeker

Ibrahimovic keerde eind 2019 terug bij Milan met als doel om de gevallen topclub weer kampioen te maken. De eigenzinnige Zweed hield woord en kan 2,5 jaar later de ’Scudetto’ vieren.

Het contract van Ibrahimovic loopt deze zomer af. Het is na zijn knieoperatie onzeker of hij doorgaat als voetballer. Volgens de medische staf heeft Ibrahimovic zeven tot acht maanden nodig om te herstellen. Italiaanse media melden dat de veteraan mogelijk een ’prestatiecontract’ voor een jaar krijgt. Hij zou dan per gespeelde wedstrijd betaald krijgen.

Bekijk ook: Vrees voor einde loopbaan Zlatan