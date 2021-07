Mark Huizinga mist de gretigheid bij olympische judoploeg: ’Eén plak is echt te weinig’

Ook Henk Grol kan de Nederlandse judoploeg niet aan meer medailles helpen. Ⓒ EPA

TOKIO - De Nederlandse judoploeg heeft tijdens de Olympische Spelen in Tokio flink teleurgesteld door slechts één individuele plak te bemachtigen: een bronzen. Mark Huizinga, de laatste Nederlandse olympisch judokampioen, heeft dus wederom geen opvolger gekregen. „Eén medaille is echt te weinig voor zo’n groot nationaal programma met deze potentie”, erkent de 47-jarige Vlaardinger, die 21 jaar geleden in Sydney goud won in de klasse tot 90 kilogram.