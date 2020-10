Nieuwe huisstijl leidt Jong Oranje eindelijk weer naar EK

Erwin van de Looi tijdens het kwalificatieduel met Noorwegen in september. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het speeltuinklimaat dat tot een jaar of drie geleden in het voorportaal van het Nederlands elftal heerste, is verdwenen. Na drie kwalificatieflaters, heeft dat geleid tot het eerste EK in acht jaar voor Jong Oranje. Thuis in de eigen woonkamer zag bondscoach Erwin van de Looi, getroffen door het coronavirus, met genoegen de voortzetting van de nieuwe huisstijl. Ook tegen de leeftijdgenoten uit Cyprus ging de voet niet van het gaspedaal: 0-7.