Buitenlandse media: Oranje bekent kleur

Na de snelle openingsgoal van Wijnaldum zocht De Jong hem samen met het hele team op bij de zijlijn en hielden beiden voor het oog van de camera de onderarmen tegen elkaar met de boodschap van ’twee samengesmolten kleuren’.

De Britse Daily Mail noemt het een krachtig statement tegen racisme. „Wijnaldum zette zijn eerdere woorden tegen racisme door dit krachtige gebaar te maken.”

„Wijnaldum die bij afwezigehid van Virgil van Dijk de aanvoerdersband doreg, was de architect van overtuigende 5-0 zege op Estland door drie keer te scoren. Maar het was zijn actie zonder de bal die het meest in het oog sprong. Wijnaldum vierde met zijn gebaar de diversiteit in het voetbal enkele dagen na de ziekmakende spreekkoren richting Ahmad Mendes Moreira.”

Het Belgische Nieuwsblad kopt: Oranje bekent kleur: ijzersterk statement van Frenkie de Jong en Giorgino Wijnaldum.

Het Laatste Nieuws eveneens uit België vond het anti-racisme gebaar „het opvallendste moment van de wedstrijd.”