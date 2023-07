Ferdy Druijf naar PEC Zwolle: ’Moest voor mezelf kiezen’

Dat laat Druijf kort na het verloren oefenduel met Sparta Rotterdam (3-1) in Delden weten. „Ik speelde eigenlijk vooral op ’tien’ of op ’acht’”, vertelt Druijf met een lach, want hij heeft zeker genoten van zijn tijd in Oostenrijk tot dusver. „Het was heel vet, want Wenen is natuurlijk een heel mooie stad en de club is eigenlijk de grootste van Oostenrijk. We presteerden niet al te goed gezien de status die de club heeft, maar qua fans bijvoorbeeld was het fantastisch om mee te maken. Alleen moest ik nu voor mezelf kiezen. De club wilde wel met me door, maar een tweede jaar op deze manier voelde voor mij niet ideaal. Dus viel de keuze snel op Nederland, omdat ik hier alles gewend ben en er zo snel mogelijk kan staan.”

Zeker bij een ploeg die vanuit het club-DNA graag de bal heeft. „Daar kijk ik naar uit natuurlijk, want hier in Nederland is het echt voetballen wat er gedaan wordt”, vertelt Druijf, die in Oostenrijk de lange ballen wel eens over zich heen zag vliegen, maar een stuk volwassener terugkeert in de Eredivisie. „Zeker, je bouwt de ervaring op van een andere cultuur, ook qua voetbal, de andere taal die je moet spreken en de mensen die je hebt leren kennen. Maar om terug te zijn in Nederland, daar ben ik heel blij mee.”

Negentig minuten sleuren

„Ferdy is een grote, sterke spits met veel beweging en diepgang”, laat PEC Zwolle-directeur Marcel Boudesteyn weten. „Hij is een type aanvaller die negentig minuten lang aan het sleuren is en dus beschikt over een groot loopvermogen. Ferdy is sterk door de lucht, maar ook over de grond en staat te boek als een goede afmaker. Ik ben dan ook heel blij dat we hem er dit seizoen bij hebben.”

De andere spits, Tolis Vellios, maakte tegen Sparta de eretreffer in het oefenduel van twee keer een uur spelen. Voor Sparta hadden Vito van Crooij, Koki Saito en Arno Verschueren binnen het eerste uur al voor een 3-0 voorsprong gezorgd.