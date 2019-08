’Ajax kan al meer opboksen tegen Europese grootmachten’

Ajax is erin geslaagd om Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres, Nicolas Tagliafico nog minimaal een jaar binnenboord te houden. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Goed voorbeeld doet goed volgen. Arie van Os (82) wist in de jaren negentig van de vorige eeuw Frank en Ronald de Boer en Marc Overmars te behouden voor de Ajax-fans. De laatste doet als beleidsbepaler nu hetzelfde met Hakim Ziyech, terwijl Ajax eerder David Neres, André Onana, Noussair Mazraoui en Nicolas Tagliafico al voor langer aan zich bond. „Frank, Ronald en Marc verlengden hun contract twee of drie keer voordat ze op latere leeftijd naar het buitenland gingen. Ook toen had Ajax wat meer te besteden”, aldus de oud-penningmeester.