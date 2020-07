Lucas Digne en Richarlison stimuleren spelers uit de kast te komen

Eerder deze maand stuurde een voetballer een anonieme brief aan Britse media waarin hij vertelde homoseksueel te zijn. De speler liet echter ook weten dat de voetbalwereld daar nog niet klaar voor was en dat hij niet uit de kast durft te komen.

Richarlison hoopt dat daar snel verandering in komt. „De voetbalwereld kan niet meer zo’n bubbel zijn”, zegt hij op de clubsite van Everton. „De wereld is flink veranderd. We kunnen niet meer op dezelfde manier leven als men 100 jaar geleden deed. We zijn allemaal hetzelfde en moeten elkaar ook als gelijken behandelen.”

De Braziliaan denkt dat de voetballerij openstaat voor homoseksuele of biseksuele voetballers. „Ik denk niet dat het als een probleem gezien wordt als een speler uit de kast komt. We moeten iedereen gewoon met respect behandelen.”

Ook Digne verwacht niet al te grote problemen binnen het team, als een speler uit de kast komt. Zo baseert hij zijn gevoel op zijn ervaringen uit Frankrijk, Spanje en Italië. „Wij zouden daar normaal op reageren. Voor ons zou het absoluut geen probleem zijn als een speler zegt dat hij homoseksueel is”, zegt de positief gestemde Fransman.

„Spelers zijn open naar elkaar en wij praten over alles. Niemand zou er geschokkeerd op reageren en alles zou gewoon normaal zijn. Iedereen wordt gelijk behandeld. Zo zie ik dat bij Everton en zo heb ik dat ook altijd in de voetballerij heb gezien. Dit (uit de kast komen, red.) zou geen ander geval zijn en het is geen probleem.”