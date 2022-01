Net geen dubbele cijfers voor Ajax in bekerduel tegen Excelsior Maassluis

Een bijzondere avond was het ook voor doelman Jay Gorter, die zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax maakte. De Purmerender werd afgelopen zomer voor 1 miljoen euro overgenomen van Go Ahead Eagles. Ajax ziet in hem de toekomstige keeper van Ajax-1, maar vooralsnog moest hij het doen met wedstrijdjes voor Jong Ajax. ,,Wij weten in welk traject hij zit. Daar hebben we samen voor gekozen. Hij doet het naar behoren en heeft volgende stappen gezet”, zei trainer Erik ten Hag vooraf.

De spelersbus van Excelsior Maassluis was bij het vertrek uitgezwaaid door fans, die ervan baalden hun favorieten niet te kunnen aanmoedigen in de Johan Cruijff ArenA. Dat bij Ajax niet uitsluitend reserves aantraden, maar ook Antony, Davy Klaassen en Jurriën Timber was een opsteker voor de amateurs.

Nicolas Tagliafico knalt de openingstreffer tegen de touwen. Ⓒ ProShots

Bij de rust stond het al 5-0 door een hattrick van Danilo en doelpunten van Nico Tagliafico en Regeer, de zoon van voormalig Telstar-prof Arend Regeer. De Zandvoorter maakte de negentig minuten vol. In de eerste helft speelde hij als middenvelder en na rust als rechtsback, de positie waarop hij wellicht de grootste kans heeft om door te breken in de hoofdmacht.

Danilo was goed voor vier doelpunten. Ⓒ ProShots

Met Naci Ünüvar, Kristian Hlynsson en Mohamed Daramy als vervangers van Klaassen, Timber en Antony ging Ajax na rust op zoek naar een ruimere voorsprong. Danilo maakte nog een vierde, waardoor de Braziliaan, die eerder tegen Barendrecht ook tweemaal scoorde, dit bekertoernooi al zes goals heeft gemaakt en daarmee de gedoodverfde bekertoernooitopscorer is. Ook Hlynsson, die tegen Barendrecht ook al had gescoord, en Daramy troffen nog doel: 8-0.

Ajax-trainer Erik ten Hag stuurt zijn spelers aan. Ⓒ ProShots

Die laatste goal viel in de 66e minuut en de hoogste bekerzege ooit van Ajax, de 14-1 zege op WHC in 2009 met zes goals van Luis Suarez, leek haalbaar, maar in het restant van de wedstrijd, met Steven Berghuis en Ryan Gravenberch als invallers, stokte de scoringsdrift van de Ajacieden enigszins, waardoor uiteindelijk de dubbele cijfers niet werden gehaald. Daramy maakte er nog wel 9-0 van. Nadat Danilo tien minuten voor tijd geblesseerd uitviel, eindigde Ajax de wedstrijd met tien man, omdat Ten Hag op dat moment het maximale aantal wissels al had gedaan. Eerder was ook Ünüvar al geblesseerd uitgevallen.

Bekijk ook: PSV en Joël Drommel komen ondanks blunder van doelman met schrik vrij in bekerduel tegen Telstar