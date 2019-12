EK kortebaan: Weer nationaal record zwemmer Kamminga

Kamminga was bijna een seconde sneller dan de nummer 2 van de series, de Zweed Erik Persson. De top 8 plaatste zich voor de finale van donderdagavond.

De pupil van coach Mark Faber verkeert al weken in topvorm. Kamminga zwom bij de wereldbekers in het 50 meterbad de ene na de andere recordtijd. Hij begon de EK kortebaan (25 meter) in Glasgow woensdag met brons op de 50 meter schoolslag, op papier zijn minste afstand. Kamminga verbeterde tot drie keer toe het Nederlands record dat met 26,32 op naam stond van Ties Elzerman. Zijn 25,84 in de finale was goed voor brons.

Heemskerk

Femke Heemskerk plaatste zich op de 100 meter vrije slag als derde voor de halve finales. Heemskerk moest met 52,80 alleen de Britse zwemsters Freya Anderson (52,03) en Anna Hopkin (52,71) voor zich dulden.