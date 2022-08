Kwartet aanwinsten maakt zijn eerste Feyenoord-goal bij zege op Emmen

Het Legioen van Feyenoord was natuurlijk vooral nieuwsgierig naar de werkelijke kwaliteiten van de Slowaakse international David Hancko (spreek uit ‘Hansko’). Die heeft net als Quinten Timber een slordige zeven miljoen euro gekost en of een speler dat waard is willen de supporters altijd wel graag met eigen ogen beoordelen.

De van Sparta Praag overgenomen verdediger is bestemd voor het hart van de defensie, maar zolang er geen echte linksback is bij Feyenoord lijkt hij op de linkerflank te worden geposteerd in de achterste linie. Hancko liet zien dat hij daar prima uit de voeten kan en met de drive en passie speelt, waar ze in De Kuip wel van houden. Hij verdedigt dicht op de man, is razendsnel en durft voortdurend mee op te komen.

Listig balletje Hancko

Daardoor was hij halverwege het eerste bedrijf al dicht bij zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord, maar Emmen-doelman Eric Oelschlägel kon toen nog redden. Dat kon hij niet toen Hancko na een uur met een listig balletje Quinten Timber vrij voor de keeper zette, die feilloos raak schoot: 1-0. Het gebeurde bij een van de vele keren dat de 20-voudig international in het zestienmetergebied opdook.

Met de Deen Jacob Rasmussen, Timber, de Braziliaan Danilo, Javairo Dilrosun en Hancko werd exact de helft van het aantal veldspelers tegen FC Emmen door nieuwelingen gevormd. Dat hadden er meer kunnen zijn, maar de Mexicaan Santiago Gimenez, de Pool Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi moesten op de bank beginnen. Slot had een week eerder tegen SC Heerenveen gezien dat twee van de drie nog niet in staat waren om 90 minuten vol gas te geven en wilde nu voorzichtiger met hen omspringen.

Orkun Kökcü in achtervolging op Lucas Bernadou. Ⓒ ProShots

Van al die nieuwkomers – de Argentijnse nummer tien Bullaude zat tegen FC Emmen ook al in De Kuip op de tribune en zal na het weekend worden gepresenteerd – heeft nog niemand een echt onuitwisbare indruk kunnen maken. Timber valt in de smaak bij de aanhang van Feyenoord en Dilrosun, die een prachtgoal maakte tegen Vitesse, toont veel dreiging. De vlam moet echter nog in de pan slaan. Maar Hancko gaf in elk geval aan dat hij wel een voltreffer kan worden op het transferlijstje.

Slot weet dat spelers individueel naar een hoger niveau kunnen stijgen als hij zijn ideale formatie heeft uitgedokterd en hij eindelijk al zijn nieuwkomers goed heeft leren kennen. Daar is nog wel even voor nodig, te meer daar de Braziliaan vleugelspits Paixao (ook op de tribune) nog niet speelgerechtigd was, de linksback Marcos Lopez nog niet fit is en Bullaude ook nog moet instromen.

Vliegtuig naar Rome

Maar de tijd is om leuk ingespeeld te raken is er natuurlijk amper. Over anderhalve week stapt de ploeg al in het vliegtuig naar Rome voor de botsing met Lazio in de Europa League en vanaf dat moment is er voor de spelers elke week een dubbel programma.

Bij Feyenoord ging ook tegen FC Emmen nog niet alles goed. De ploeg van de aanvallend ingestelde coach dick Lukkien, die in tegenstelling tot de meeste ploegen in Rotterdam niet met vijf verdedigers opereerde, had voor rust al een voorsprong kunnen pakken als Rui Mendes van dicht bij had raak gemikt. Zijn eigen ploeggenoten begrepen niet hoe hij in het zijnet kon prikken. En ook Richairo Zivkovic kreeg nog een fraaie kans.

Hoe je wel moet afronden liet Gimenez in de slotminuten zien. Hij maakte fraai de 2-0 voor de Rotterdammers. Het bleek een bron van inspiratie voor zijn ploeggenoten, want in de blessuretijd scoorden Rasmussen en Szymanski ook nog, waardoor het uiteindelijk een flink uitslag werd.