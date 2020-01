Leicester raakt verder achterop in titelstrijd

City speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Crystal Palace. Leicester City, dat vorige week al verloor van Southampton, ging nu met 2-1 onderuit bij Burnley. Liverpool, dat later op zondag nog op eigen veld tegen Manchester United speelt, lijkt de concurrentie in de strijd om de titel niet meer te hoeven vrezen.

Met twee duels minder gespeeld heeft de ploeg van Jürgen Klopp 13 punten voorsprong op City en 16 op Leicester. Die ploeg leidde bij de rust nog in Burnley dankzij een doelpunt van Harvey Barnes. De aanvaller was op pad gestuurd door Dennis Praet, de Belgische middenvelder die de bal veroverd had. Na de pauze ging er veel mis bij Leicester. Eerst passeerde Chris Wood van dichtbij doelman Kasper Schmeichel. Vevolgens stopte aan de andere kant Nick Pope een door Jamie Vardy ingeschoten strafschop. Tien minuten later was de rampspoed compleet met de treffer van Ashley Westwood die Schmeichel met een hard schot wist te passeren.

