Coronacrisis: Vitesse wil over huur GelreDome praten

Vitesse wil met de directie van GelreDome om te tafel om over de huurverplichting van het stadion te praten. De club zou financieel hard zijn getroffen door het coronavirus.

Michael van de Kuit, eigenaar van het stadion, heeft voorlopig weinig coulance met de eredivisionist uit Arnhem. „Wel de spelers betalen, wel het management betalen, maar niet het stadion? Dat gaat niet”, zegt hij tegen Quotenet.

„Iedereen roept niet te gaan betalen, kwijtschelding te willen of opschortingen”, vervolgt Van de Kuit. „Maar toen het de huurders goed ging, kregen de beleggers ook niets extra, toch? Bovendien vind ik primair dat ondernemers een buffer moeten hebben. Want iedereen betalen, alleen de huisbaas niet? Dat gaat niet. Laat die Russische miljardair van ze maar even bijstorten”, doelt hij op Valeriy Oyf, de Russische grootaandeelhouder van de club uit Arnhem.

Vitesse betaalt jaarlijks zo’n 1,8 miljoen euro voor het gebruik van het GelreDome.