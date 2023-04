Avondje Cristiano Ronaldo: verlies in beker, boos op bank en indrukwekkende sprong

Het waren zelfs maar tien spelers van Al-Wehda - dat eerder dit jaar nog met 4-0 verloor van Al-Nassr - die de klus klaarden tegen Ronaldo en co en zich zo trakteerden op een finale tegen Al-Hilal. Onderweg miste de Portugees enkele kansen, waaronder een grote in het slot.

Pijnlijk alweer voor Ronaldo, die zijn team de voorbije weken ook de koppositie in de competitie zag verliezen. Hij ging vervolgens nog maar eens in de clinch met zijn eigen bank.

’Gelukkig’ voor Ronaldo had hij uitgepakt met een indrukwekkend moment. De 38-jarige aanvaller sprong bij een vrije trap meer dan 3 meter de lucht in en kwam daarbij in aanraking met de doelman van Al-Wehda. Er werd door de VAR even gecheckt voor een eventuele penalty, maar zonder resultaat.

Bron: Het Nieuwsblad