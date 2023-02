Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Visser en Schouten winnen Marathon Cup in Groningen

23:32 uur Harm Visser heeft de marathon van Groningen op zijn naam geschreven. Hij klopte na 125 ronden Robert Post in een sprint. Luc ter Haar eindigde als derde.

Sjoerd den Hertog finishte als vierde en verloor de leiding in het algemeen klassement aan Visser. De finale van de Marathon Cup staat voor 11 maart in Leeuwarden op het programma.

Bij de vrouwen ging de zege naar Irene Schouten. Marijke Groenewoud eindigde als tweede en Elsemieke van Maaren werd derde. Maaike Verweij finishte als vierde en blijft het klassement na veertien van de vijftien wedstrijden aanvoeren.

Crouser verbetert wereldrecord kogelstoten met centimeter

22:23 uur Ryan Crouser heeft zaterdag tijdens indoorwedstrijden in Idaho zijn eigen wereldrecord kogelstoten met 1 centimeter verbeterd. De Amerikaan liet een worp van 23,38 meter noteren. De tweevoudig olympisch kampioen kwam twee jaar geleden in de buitenlucht tot een afstand van 23,37.

Crouser veroverde vorig jaar de wereldtitel. Hij won goud op de Spelen van 2016 en 2021.

Judoka Korrel pakt zilver op Grand Slam in Tel Aviv

17:46 uur Judoka Michael Korrel heeft een zilveren medaille gepakt op de Grand Slam van Tel Aviv. De Nederlander, uitkomend in de klasse tot 100 kilogram, verloor in de finale van Zelym Kotsoiev uit Azerbeidzjan. Korrel steekt al vroeg in het seizoen in goede vorm. Hij won twee weken geleden de prestigieuze Grand Slam van Parijs.

Karen Stevenson greep een bronzen medaille in de grootste stad van Israël. Ze versloeg de Portugese Rochele Nunes in de strijd om de derde plaats van de klasse boven 78 kilogram. Stevenson verloor in de derde ronde van de Milica Zabic uit Servië. Maar ze vocht zich vervolgens met een overwinning op Larisa Ceric uit Bosnië en Herzegovina naar een wedstrijd om de bronzen plak.

Annemarie Worst wint Waaslandcross in Sint-Niklaas

15.24 uur: Annemarie Worst heeft de de Waaslandcross in Sint-Niklaas op haar naam geschreven. De 27-jarige veldrijdster van team 777 kwam solo aan en won voor landgenoten Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand.

Worst plaatste een demarrage net voor het ingaan van de voorlaatste ronde en liet de concurrentie achter zich. Haar voorsprong van 20 seconden kwam in de slotronde niet meer in gevaar. Voor Worst is het de tweede zege van deze maand. Ze won ook de Parkcross van Maldegem.

Bij de mannen was de winst in Sint-Niklaas voor de Belg Laurens Sweeck. De renner van Crelan-Fristads bereikte samen met Lars van der Haar de finishstraat en klopte de Nederlandse kampioen van Baloise-Trek Lions in de sprint. De Belg Eli Iserbyt werd derde. Hij verdedigt zondag in Brussel zijn leidende positie in de strijd om de X2O-Trofee. Bij de vrouwen verkeert Fem van Empel in een riante positie om die prijs te pakken. Lukt dat de Brabantse wereldkampioene, dan ligt voor haar een cheque van 30.000 euro klaar.

Skiester Shiffrin grijpt weer naast wereldtitel slalom

15.22 uur: Mikaela Shiffrin heeft weer naast de wereldtitel op de slalom gegrepen. De 27-jarige favoriete uit Amerika moest in 2021 al genoegen nemen met brons, nadat ze van 2013 tot en met 2019 onverslaanbaar leek met vier titels op rij. Nu kwam Shiffrin in Méribel door een slechte tweede run niet verder dan het zilver, achter de verrassende Laurence Saint-Germain uit Canada.

Shiffrin stond na de eerste run nog wel eerste met 0,61 seconde voorsprong op nummer 3 Saint-Germain. Maar in haar tweede run verspeelde de vedette veel tijd. Uiteindelijk was haar 1.43,72 niet genoeg om Saint-Germain te verslaan (1.43,15). De Canadese eindigde sinds 2015 nooit op het podium in een grote wedstrijd. Lena Dürr uit Duitsland werd derde in 1.43,84. De Nederlandse Kiara Derks eindigde als 33e in 1.48,65.

Shiffrin pakte donderdag nog haar zevende wereldtitel, op de reuzenslalom. De vedette won tijdens de WK in de Franse Alpen eerder zilver op het onderdeel super-G en werd vorige week maandag gediskwalificeerd op de combinatie, een wedstrijd over super-G en slalom.

De skiester is al het gehele seizoen in topvorm. Ze won elf wereldbekerwedstrijden en loste onlangs haar landgenote Lindsey Vonn af als meest succesvolle vrouw in de wereldbeker. Met 85 wereldbekerzeges hoeft ze alleen nog de Zweed Ingemar Stenmark (86) voor zich te dulden op de algemene ranglijst.

Joost Luiten stijgt naar vierde plek in Thailand Classic

12.37 uur: Joost Luiten staat met nog een ronde te gaan op de vierde plaats in de Thailand Classic, een toernooi uit de DP World Tour. Na een goede derde ronde van 65 slagen (7 onder par) staat de 37-jarige Nederlander op een totaal van -15. De Deen Thorbjørn Olesen is de leider met een score van 18 slagen onder par.

Daan Huizing noteerde zaterdag ook een redelijke score, van 68 slagen. Hij staat op de gedeelde 33e plek met -7. Zondag gaan de golfers nog een keer de baan op in het niet ver van Bangkok gelegen Chon Buri.

Toernooidirecteur Lahm gaat voor duurzaam EK voetbal in Duitsland

11.12 uur: Toernooidirecteur Philipp Lahm wil met het EK voetbal volgend jaar zomer in Duitsland laten zien hoe je duurzaam een groot evenement kunt organiseren. Volgens de oud-international werkt de organisatie aan verschillende plannen op dat gebied, zoals het aanbieden van gratis trein- en buskaartjes bij een wedstrijdticket. Ook besloot de Europese voetbalbond UEFA al eerder om de groepswedstrijden van deelnemers niet te erg verspreid over het land te laten zijn.

„We werken aan een plan om toeschouwers met hun wedstrijdkaartjes 36 of 48 uur gratis met de trein en bus te laten reizen”, aldus de 39-jarige Lahm tegen de krant Süddeutsche Zeitung. „De meeste locaties moeten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Verder is nieuw dat teams moeten verblijven in de regio waar ze spelen. Je kunt dus niet in München spelen en op het Duitse Waddeneiland Sylt verblijven.”

„We weten dat we de wereld niet in vier weken zullen veranderen, maar we willen een sterk signaal afgeven. Volgende toernooien moeten kunnen kopiëren wat wij hebben gedaan”, liet de oud-speler van Bayern München verder optekenen. Lahm was al betrokken bij het ’bid’ en is nu directeur van het toernooi.

Atlete Chebet pakt wereldtitel veldlopen na bizarre finale

10.05 uur: Het wereldkampioenschap veldlopen bij de vrouwen is uitgelopen op een bizarre ontknoping. Topfavoriet Letesenbet Gidey leek onbedreigd op weg naar de titel in Australië, maar werd vlak voor de finish ingehaald door de nieuwe wereldkampioen Beatrice Chebet uit Kenia. De Ethiopische Gidey zakte met nog enkele meters te gaan door haar benen en werd ook nog ingehaald door landgenote Tsigie Gebreselama en de Keniaanse Agnes Jebet Ngetich.

Gidey, wereldrecordhouder op de 5000 meter, 10.000 meter en halve marathon, kwam met hulp van haar coach nog wel overeind en kwam als vierde over de finish, maar werd voor die hulp gediskwalificeerd. In de slotronde had de 24-jarige atlete haar aanval geplaatst, waar niemand aanvankelijk een antwoord op had.

Bij de mannen is Jacob Kiplimo uit Oeganda de nieuwe wereldkampioen. Zijn landgenoot en titelverdediger Joshua Cheptegei had al snel tempo in de wedstrijd gebracht, maar Kiplimo bleek de betere in de slotronde. De Ethiopiër Berihu Aregawi werd tweede, voor Cheptegei.