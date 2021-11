IJsland nadert Nederlandse voetbalsters in WK-kwalificatiepoule

IJsland staat in de poule nog altijd achter Nederland op de tweede plaats. Oranje heeft 11 punten uit vijf duels, IJsland staat op 9 punten uit vier wedstrijden. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. Op 6 september volgend jaar treffen Nederland en IJsland elkaar in de laatste poulewedstrijd.

Nederland moest afgelopen zaterdag in en tegen Tsjechië genoegen nemen met een gelijkspel (2-2). Dat duel kon op vrijdag niet doorgaan vanwege hevige sneeuwval in Ostrava.

Tsjechië had deze dinsdag in eigen land opnieuw in actie moeten komen in de WK-kwalificatie. Bij tegenstander Belarus testten echter drie voetbalsters positief op het coronavirus. Mogelijk wordt het duel woensdag alsnog in Tsjechië gespeeld.