Gouden generale Nederlandse baanploeg met karrenvracht aan EK-medailles naar WK

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De Nederlandse sprintploeg op weg naar Europees goud. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Er was na de uiterst succesvolle Zomerspelen meer dan voldoende aan (top)vorm over om ook tijdens de Europese kampioenschappen baanwielrennen de concurrentie te vermorzelen. De Nederlandse sprinters waren afgelopen week andermaal een klasse apart, met ditmaal niet Harrie Lavreysen maar Jeffrey Hoogland (3x goud, 1x zilver) als de koning van de piste. Er werd een totaal van elf medailles (duur- en sprintonderdelen) binnengesleept, waarvan zeven keer goud. Daardoor reist de Oranje-equipe over ruim een week met vertrouwen af naar de WK in Roubaix.