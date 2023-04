Real Madrid deelt tiental Chelsea tik uit in eerste kwartfinale Champions League

De twee laatste winnaars van de Champions League troffen elkaar net zoals een seizoen geleden in de kwartfinale. Toen trokken de Madrilenen aan het langste einde in de verlenging, nadat beide duels in 1-3 waren geëindigd.

Karim Benzema, die in dat tweeluik liefst vier keer scoorde, opende dit keer in Bernabeu de score. Nadat beide teams al een kans hadden gehad, Chelsea op de counter tegen Joao Felix en Real via Benzema na een fraaie combinatie, was het halverwege de eerste helft raak. Na goede steekpass op Vinicius Jr. kon Kepa Arrizabalaga nog redding brengen, maar de Spanjaard gaf wel een rebound weg die door Benzema attent werd binnengelopen.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Het had kort daarna overigens alweer gelijk kunnen staan, ware het niet dat Thibaut Courtois een knappe redding in huis had op een inzet van Raheem Sterling. Aan de andere kant haalde Chelsea met vereende krachten een inzet van Vinicius uit de doelmond. De meeste kansen waren er ook voor de gastheren, maar bij rust stond het slechts 1-0.

Chelsea leek er aan het begin van het tweede bedrijf weer wat beter in te komen, maar de plannen konden de prullenbak in toen net binnen het uur Ben Chilwell rood ontving na het vastpakken van de doorgebroken Rodrygo. Een kwartier later profiteerde de titelhouder voor het eerst van de overtalsituatie. Na een snel genomen hoekschop schoot de net ingevallen Marcos Asensio hard binnen, al zag doelman Arrizabalaga er niet best uit.

Heel even leek er een stormloop van Real te ontstaan, maar deze ging al snel weer liggen, de grootste kans was zelfs voor The Blues via Mason Mount. Zodoende mag Chelsea nog hopen dat het zich volgende week kan terugknokken op Stamford Bridge.