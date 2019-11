Van Basten belt Wormuth met excuses

Op het moment dat interviewer Hans Kraaij jr. een moeizaam gesprek in het Duits met Wormuth afrondde, was nog net te horen hoe Van Basten ’Sieg Heil’ in de studio riep. De Heracles-trainer heeft de excuses aanvaard.

„Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt. Het was niet de bedoeling om mensen daarin te choqueren, dus excuses hiervoor”, verklaarde Van Basten zaterdagavond al zijn opmerking. „Het was meer om het Duits van Hans uit te leggen.”

In de uitzending Goedemorgen Eredivisie noemde Kraaij jr. de opmerking van Van Basten ’olieoliedom.’ ook las hij een appje voor dat hij van hem had gekregen. „Het leven is als voetbal. Soms schiet je raak, soms schiet je is. Maar als je mis schiet wil dat niet zeggen dat je een slecht mens bent,” aldus van Basten.