Dario Cataldo laat van zich horen na horrorval: ’Blij dat ik nog leef’

„De eerste operatie is goed verlopen en ik zal snel een tweede operatie ondergaan aan mijn gebroken sleutelbeen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik nog leef, en dat er geen catastrofale consequenties zijn. Het had nog erger gekund. Ik wil mijn ploeg en de staf van het ziekenhuis in Girona bedanken voor alle steun. Er is nog een lange weg te gaan tot volledig herstel, maar ik beloof jullie dat ik zal terugkeren.”

Tekst gaat verder onder de Instagramposts

Bekijk hieronder de ziekenhuisfoto’s:

De opsomming van zijn verwondingen is indrukwekkend te noemen: een breuk in zijn linkerdijbeen en in het kogelgewricht van zijn heup en twee breuken in de wervelkolom, diverse gebroken ribben, twee ingeklapte longen en een gebroken linkersleutelbeen.

Bekijk hieronder de beelden van de val: