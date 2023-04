Premium Het beste van De Telegraaf

Na beker nu de titel voor Antwerp? Mark van Bommel verlost: ’Zo, daar ben ik nu ook van af’

Mark van Bommel heeft het geflikt. Ⓒ ANP/HH

BRUSSEL - Als het oranje gekleurde Royal Antwerp FC net zo scherp blijft als Mark van Bommel na de winst van de Belgische beker tegen KV Mechelen (2-0), dan kan het de komende weken in de play-offs zomaar op weg zijn richting het eerste landskampioenschap sinds 1957. Als vanuit de perszaal in het Koning Boudewijn Stadion wordt gesuggereerd dat mensen geloven dat The Great Old hierdoor ook de beslag legt op de titel, antwoordt Van Bommel gevat: „Da’s mooi, dan zetten we hem hier gelijk naast en hoeven we niet eens te voetballen.”