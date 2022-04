Michael Boogerd: ’Van Aert favoriet in Luik-Bastenaken-Luik’

,,Van Aert heeft vorige week in Parijs-Roubaix laten zien dat hij na zijn coronabesmetting weer in topvorm verkeert. Hij kan als klimmer ook met de besten mee. Vorig jaar won hij een bergetappe in de Tour de France en de Amstel Gold Race. Voor mij is hij de favoriet”, aldus de Hagenaar over het goudhaantje van Jumbo-Visma.

Titelverdediger Tadej Pogacar zal in ’Luik’ een zware last op zijn schouders meezeulen. De Sloveen vloog donderdagochtend samen met zijn verloofde Urska Zigart (25) naar thuisland Slovenië, nadat zij het dramatische nieuws had gekregen dat haar moeder was overleden. De tweevoudig Tour-winnaar is nog wel van plan om te starten.

Vanuit Nederlands perspectief geeft Boogerd Wout Poels één wiel. De Limburger schreef in 2016 Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Bauke Mollema zet hij in hetzelfde rijtje. De Groninger werd vorig jaar achtste en eindigde driemaal in de top tien.

De prognose van Michael Boogerd voor Luik-Bastenaken-Luik