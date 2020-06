Razendsnelle felicitaties van City en Guardiola voor landskampioen Liverpool

City, de enige belager van Liverpool, verloor donderdagavond zelf met 2-1 bij Chelsea en kon de Reds daardoor, met nog zeven speelronden te gaan, niet meer inhalen. De ploeg van de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, heeft 86 punten en Manchester City 63.

Meteen na het laatste fluitsignaal stuurde City een tweet de wereld in.

Guardiola heeft grootmoedig afstand gedaan van de titel in de Premier League. „Ik feliciteer de spelers, trainer en supporters van Liverpool met het kampioenschap. Het is welverdiend”, aldus de Spanjaard, die de afgelopen twee seizoenen City naar de titel loodste.

„Liverpool is een goede kampioen. Ze hebben met een ongelooflijke focus gevoetbald, alsof het hun laatste kans was”, zei Guardiola, die erin berustte dat hij genoegen moet nemen met plaats twee. „Het is de realiteit. Wij staan te ver achter, maar de andere achttien teams staan op nog grotere achterstand. Je kunt het kampioenschap niet elke keer winnen. Dat is in dit land nooit gebeurd.”

Bekijk ook: Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in extase na kampioenschap met Liverpool