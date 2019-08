Sparta verrast ook ADO in Den Haag

Eerder was Sparta met 4-1 te sterk voor VVV-Venlo en ook pakte het team van trainer Henk Fraser een punt (2-2) bij Feyenoord. Met zeven punten is Sparta voorlopig, samen met Ajax en Vitesse, gedeeld koploper.

Niet op orde

ADO heeft de selectie nog niet op orde, zo bleek ook zaterdag weer. Afgelopen week vertrok Abdenasser El Khayati naar Qatar SC en zonder de clubtopscorer van vorig seizoen heeft ADO het moeilijk. Na nederlagen tegen FC Utrecht (2-4) en PSV (3-1) hoopte ADO tegen Sparta de eerste punten van het seizoen te behalen.

Sparta had echter de overhand. Mohamed Rayhi opende in de 26e minuut op fraaie wijze de score. De middenvelder schoot de bal hoog en hard achter doelman Robert Zwinkels. Na een goede steekpass van Halil Dervisoglu maakte Rayhi ook de 0-2. Rayhi scoorde dit seizoen ook al tegen Feyenoord.

ADO-trainer Alfons Groenendijk bracht aan het begin van de tweede helft Elson Hooi en Bilal Ould-Chikh in de ploeg. Een kwartier voor tijd was het ook de beurt aan Michiel Kramer en kort daarna viel de aansluitingstreffer. Lex Immers kopte raak uit een hoekschop, maar Sparta hield in de hectische slotfase stand.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie