Video: Ziyech pinkt traantje weg in Tuschinski

Dat blijkt uit een filmpje op de website van Ajax, waarop Ziyech plaatsneemt in het Amsterdamse Pathé Tuschinski. In een trailer van de special Hakim Ziyech - Wizard of AMS, trekken kort een aantal onderwerpen uit de documentaire voorbij.

Nouri

Onder meer het Champions League-avontuur van vorig seizoen (’Wij hadden Liverpool zeker kunnen verslaan’), de homogene groep die de Ajax-selectie was (’Door dit succes zul je altijd met elkaar verbonden blijven’) en het drama rond Abdelhak Nouri (’Ik praat er niet graag over, maar je denkt er wel vaak aan’) komen aan de orde.

Het is een overzicht van de vier jaar durende periode bij Ajax waar Ziyech op terugkijkt en die hem zichtbaar roert. De Marokkaan pinkt in de bioscoopstoel een traantje weg bij de special, die donderdagavond te zien zal zijn.