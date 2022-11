Premium Het beste van De Telegraaf

Terugkeer Kleine Generaal in Den Haag maakt veel los Tranen bij media bij eerste ADO-persco Advocaat: ’U doet mij aan mijn opa denken’

Door Yorick Hokke

Dick Advocaat werd maandag gepresenteerd. Ⓒ ANP / ANP

DEN HAAG - Plotseling staat er een man met trillende stem en betraande ogen met een microfoon in zijn handen in het perszaaltje van ADO Den Haag. „Dit is zo bijzonder voor mij. Wat ik nog veel bijzonderder vind voor ADO Den Haag is dat deze man, met zoveel passie en zoveel liefde voor de voetbalsport, zich inzet en zijn liefde geeft voor de club. Normaal krijg je een applaus als je dood bent, maar ik vind dat de gezamenlijke voetbalsport een groot applaus moet geven voor deze man. Hij houdt de liefde voor voetbal en ADO in ere.” En voor Dick Advocaat het weet, staan ook bij hem de tranen al in zijn ogen.