Ronnie O’Sullivan weigert hand arbiter na relletje in finale: ’Wat heb jij gezien? Begin niet he!’

O’Sullivan leek af te stevenen op een vrij riante voorsprong toen hij met enkele breaks van +100 punten uitliep naar 5-1. Maar Trump vond uiteindelijk ook zijn ritme en won de laatste twee frames van de sessie, waardoor zijn achterstand terugliep tot twee frames.

In de achtste frame stond Trump bij 59-50 klaar voor een belangrijke bal. Op dat moment liep Marteel richting O’Sullivan en ging met de Brit in discussie. Volgens de Belg zou de zesvoudige wereldkampioen iets verkeerd gezegd hebben, waar hij hem dan ook op wees. O’Sullivan was zich echter van geen kwaad bewust en reageerde fel: „Wat heb jij gezien? Niks. Begin niet hé!.”

Trump vond het vertoon allesbehalve prettig en zei tegen Marteel dat hij liever had gehad dat dit alles was gebeurd na de frame. De Engelsman gaf de arbiter na de sessie overigens nog wel een hand, in tegenstelling tot de misnoegde O’Sullivan.

„Hij zoekt altijd problemen”, reageerde O’Sullivan na afloop bij Eurosport. „Die vibe krijg ik gewoon bij die kerel. Hij mag alle beelden bekijken want ze hebben hier wel honderd camera’s hangen. Ik ga me er niet mee bemoeien, hij moet hiermee omgaan. Niet ik.

Bron: Het Nieuwsblad