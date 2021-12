Spaanse media: Luuk de Jong op weg naar Cádiz

De Jong was bij Sevilla uit beeld geraakt. Na vijf jaar bij PSV stapte hij in de zomer van 2019 over naar de Spaanse club. Een jaar later was hij de grote held van Sevilla. Met twee treffers in de finale tegen Internazionale (3-2) had hij een groot aandeel in het winnen van de Europa League.

Bij Barcelona kreeg De Jong weinig speeltijd. Sevilla, Barcelona en Cádiz zouden alle drie al akkoord zijn dat De Jong zijn verhuurperiode afmaakt bij Cádiz. De spits zelf heeft nog geen akkoord gegeven.

Cádiz staat op de voorlaatste plaats in La Liga.