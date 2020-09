Marten de Roon en Hans Hateboer schieten Atalanta naar zege

Spits Sam Lammers, eerder deze week overgekomen van PSV, maakte in de slotfase als invaller zijn debuut voor de Italiaanse club.

Atalanta kwam in Turijn wel vroeg op achterstand via een doelpunt van Andrea Belotti, maar Alejandro ’Papu’ Gómez trok de stand al snel weer gelijk. Op aangeven van de Argentijnse aanvoerder van Atalanta zorgde Luis Muriel voor de 1-2. Hateboer vergrootte kort voor rust de voorsprong van zijn club. De vleugelverdediger liep bij de tweede paal een voorzet van Gómez binnen.

Belotti deed een minuut later al weer iets terug namens Torino, maar aan het begin van de tweede helft zorgde De Roon ervoor dat Atalanta weer een marge van twee doelpunten had. Muriel legde de bal terug op de middenvelder van Oranje, die fraai binnenschoot: 2-4. Het was voor het eerst sinds 7 mei 2017 dat twee Nederlanders tot scoren kwamen in een Italiaanse competitiewedstrijd. Toen deden Wesley Hoedt en Stefan de Vrij dat namens Lazio tegen Sampdoria (7-3).