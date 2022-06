Sagan vindt verlossing: ’Had pijn die ik niet kende’

Wielrennen

Van Aert dolt met juichende Bettiol: ’Ik geef hem graag door’

Alberto Bettiol was maandag de schlemiel van de dag, nadat hij juichend over de finish kwam bij de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland. Het was de Italiaan even ontgaan dat de Noor Andreas Leknessund voor hem echter al de ritzege had opgeëist, en dat verleidde Wout van Aert tot een vileine rea...