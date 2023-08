Gianni Infantino: ’Zoals vaker heeft de FIFA weer eens gelijk gekregen’

„Ik herinner me dat toen we besloten om het te doen de gebruikelijke critici, die er steeds minder zijn, zeiden dat het niet ging werken en dat het niveauverschil te groot is”, keek Infantino terug tijdens een conventie voor vrouwenvoetbal in Sydney. „Er zouden uitslagen van 15-0 komen, het zou slecht zijn voor het vrouwenvoetbal en het imago. Het spijt me, maar de FIFA had gelijk.”

Het toernooi, dat werd uitgebreid van 24 naar 32 ploegen en meer prijzengeld had dan in het verleden, heeft volgens Infantino quitte gespeeld. „Sommige mensen vroegen zich af of het te duur zou worden. We zouden niet genoeg verdienen en moeten subsidiëren. Maar uiteindelijk genereerde dit WK 570 miljoen dollar (circa 524 miljoen euro) en eindigen we gelijk. We hebben geen geld verloren en we genereerden het op een na hoogste inkomen van welke sport dan ook op het wereldtoneel, afgezien natuurlijk het WK voor mannen”, aldus Infantino.

Prijzengeld

De voorzitter keek in zijn speech ook naar het aanzienlijke verschil in prijzengeld tussen de WK’s voor mannen (440 miljoen dollar) en vrouwen (152 miljoen dollar). „Ik zeg tegen alle vrouwen, jullie hebben de macht om voor verandering te zorgen. Kies de juiste gevechten. Blijf gewoon pushen, houd het momentum vast, blijf dromen en laten we echt gaan voor volledige gelijkheid. Niet alleen gelijke beloning op het WK, dat is een slogan die zo nu en dan opduikt. Gelijke beloning op het WK, we gaan al die kant op. Maar dat zou niets oplossen, want het is één maand in de vier jaar en het gaat om een paar spelers op de duizenden en duizenden spelers”, aldus Infantino.