Van de Donk: ’Dat doet mij zoveel meer dan een mooi doelpunt maken’

„Vooral voor het team, want we hebben ontzettend hard gevochten”, vertelde de middenvelder bij de NOS, die het grootste deel van het seizoen in de lappenmand lag met een zware blessure. „Zo scoor ik niet vaak. Maar na mijn goal, toen iedereen op mij lag schreeuwden ze allemaal: je hebt het echt verdiend. Dat doet mij zoveel meer dan een mooi doelpunt maken.”

Van de Donk was nog wel kritisch op de manier waarop Oranje twee goals weggaf. „Als we er bij 2-0 nog eentje bij tikken dan ben je eigenlijk wel save. We maken het onszelf zo moeilijk en dat hoeft niet.”

Oranje kan beter, zo gaf Van de Donk toe. „Maar het mooie aan zo’n toernooi is dat je een beetje geluk moet hebben, het hoeft niet altijd mooi te zijn. Als we hiermee in de finale komen is dat prima, maar liever doe je het met mooi voetbal.”