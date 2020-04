Red Bull-adviseur Marko nuanceert uitspraken over bizar corona-kamp

De 76-jarige Oostenrijker kreeg onlangs vrijwel de gehele sportwereld over zich heen, toen hij in gesprek met de Oostenrijkse televisiezender ORF suggereerde dat het team haar coureurs, onder wie Max Verstappen, bij elkaar wilde brengen en ze bewust besmetten met het coronavirus.

„Het is in kleine kring besproken. Tijdens het kamp zouden we de tijd mentaal en fysiek kunnen overbruggen. We hebben vier Formule 1-coureurs en acht tot tien junioren. Het zou ideaal zijn, want dit zijn jonge mannen in goede conditie. Op deze manier zouden ze goed voorbereid zijn op het WK. Maar laat ik het zo zeggen, het idee is niet goed ontvangen.”

Nu stelt Marko dat hij verkeerd is begrepen. „Het is natuurlijk niet waar. Het ging er niet om dat we mensen bewust wilden infecteren. Dat kwam verkeerd uit het interview omdat erin geknipt is”, zo legt Marko uit tegenover AutoBild.

„In Oostenrijk word je overdonderd door het coronanieuws. Op de televisie, radio of in de kranten, het gaat alleen maar over dat virus. Zelfs de Oostenrijkse humor, waar we toch om bekendstaan in het buitenland, bestaat in deze tijden niet meer.”

Marko herhaalt dat het bewust besmetten van de rijders nooit serieus is overwogen. „Laat een ding duidelijk zijn: ik stuur mijn kinderen niet bewust een oorlog in. Als mensen van mijn leeftijd, de groep met de meeste risico’s, dit kunnen overleven is het logisch om te stellen dat jonge, goedgetrainde en competitieve atleten zoals onze coureurs minder bang hoeven te zijn voor de consequenties. Dat is de enige reden waarom we overwogen om een trainingskamp te organiseren. Het zou voor afleiding moeten zorgen en dan blijven de coureurs fit. Maar er is nooit gezegd dat we mensen bewust willen infecteren.”