FC Groningen mogelijk zonder fanatieke fans tegen sc Heerenveen

De aanklager betaald voetbal wil dat een deel van het stadion van Groningen leeg blijft, omdat enkele weken geleden voorafgaand en tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-1) vuurwerk werd afgestoken. Het duel moest zelfs even worden onderbroken, omdat er vuurwerk op het veld was gegooid.

De aanklager heeft de club een schikkingsvoorstel gedaan die bestaat uit een boete van 17.500 euro en een leeg Vak F tijdens een van de komende thuiswedstrijden, in dit geval de derby tegen Heerenveen. Vak F op de Tonny van Leeuwen-tribune in het Groningse stadion is de vaste plek van de fanatieke aanhang. Aan het begin van dit seizoen moest dat vak tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente voor straf ook al leeg blijven.

De clubleiding heeft het schikkingsvoorstel in beraad. Groningen kan de zaak laten voorkomen bij de tuchtcommissie, maar de kans bestaat dat de straf dan zwaarder wordt.