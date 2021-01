Live extra: FC Groningen leidt in Utrecht

Volg alle Eredivisie-wedstijden van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via de livewidget van Telesport.

AZ kwam in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar niet tot winst, PEC hield de Alkmaarders op 1-1. Vitesse won daarentegen wel, de Arnhemmers waren in Almelo met 2-0 te sterk voor Heracles. Om 21.00 uur is FC Utrecht - FC Groningen begonnen.

Overwinning ADO Den Haag

Eerder op de zaterdag pakte ook ADO Den Haag de eerste drie punten van het nieuwe kalenderjaar. De formatie van Ruud Brood was met 0-1 te sterk bij RKC Waalwijk.

FC Twente wint ruim

Ron Jans zag zijn FC Twente een ruime overwinning in Emmen boeken. Tegen de hekkensluiter van de Eredivisie, die nog altijd wacht op zijn eerste zege, waren de tukkers met 1-4 te sterk.

Bekijk hier de topscorerslijst van de Eredivisie.

Ajacied Dusan Tadic en PSV’er Olivier Boscagli in duel tijdens de wedstrijd tussen beide topploegen van vorig seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ HH/ANP

Zondag staat de Rotterdamse derby tussen Feyenoord, derde op de ranglijst, en stadgenoot Sparta op het programma. Later op de middag gevolgd door de topper tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst Ajax en PSV. De Amsterdammers verdedigen (met mogelijk al nieuwe spits Sébastien Haller) dan in de Johan Cruijff ArenA een voorsprong van een punt op de club uit Eindhoven.

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

De maand januari zit sowieso bomvol met topduels. Dit omdat de KNVB het programma vanwege het coronavirus overhoop gooide in de hoop dat in 2021 weer publiek aanwezig mocht zijn in de stadions. Voor de winterstop ontliepen de topclubs elkaaar zodoende.

Bekijk hier het programma van de Eredivisie.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Ⓒ HH/ANP

Programma en uitslagen speelronde 15:

ZATERDAG 9 JANUARI

16.30 uur : RKC Waalwijk - ADO Den Haag 0-1

: RKC Waalwijk - ADO Den Haag 0-1 18.45 uur: FC Emmen - FC Twente

FC Emmen - FC Twente 20.00 uur: Heracles Almelo - Vitesse

Heracles Almelo - Vitesse 20.00 uur: PEC Zwolle - AZ

PEC Zwolle - AZ 21.00 uur: FC Utrecht - FC Groningen

ZONDAG 10 JANUARI

12.15 uur: Sparta Rotterdam - Feyenoord

Sparta Rotterdam - Feyenoord 14.30 uur: SC Heerenveen - Fortuna Sittard

SC Heerenveen - Fortuna Sittard 14.30 uur: VVV-Venlo - Willem II

VVV-Venlo - Willem II 16.45 uur: Ajax - PSV

De voetbalverslaggevers van Telesport namen tijdens de korte winterstop de prestaties van alle Eredivise-ploegen onder de loep. U vindt de analyses hieronder:

Bekijk ook: Vraag van 40 miljoen euro bij Ajax