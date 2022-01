Gehavend Nederland kansloos op EK handbal tegen Denemarken

Het nieuws was vooraf weliswaar gunstig. Er waren geen nieuwe besmettingen bij de spelers en de eerder besmette Robin Schoenaker kon na een negatieve test weer aansluiten. Nederland miste echter nog zat spelers en was niet op volle kracht.

Al vroeg in de wedstrijd was het duidelijk dat het krachtsverschil groot was. Binnen vijf minuten stond het 5-1 voor de Denen. Bij rust was het verschil al negen punten met als grote uitblinker Johan a Plogv Hansen voor de wereldkampioen.

Na rust kon Nederland beter meekomen, al had dat ook te maken met het feit dat de zege al binnen was voor Denemarken. Toch liepen de Scandinaviërs nog verder uit naar een gat van twaalf punten.