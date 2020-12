Speciaal biertje voor elke doelman tegen wie Lionel Messi scoorde

De 33-jarige Argentijn maakte dinsdag tegen Real Valladolid (0-3) zijn 644e doelpunt voor FC Barcelona. Daarmee overtrof hij de Braziliaanse legende Pelé, die in zijn carrière 643 goals maakte voor Santos.

Messi werd in 2000 opgenomen in de jeugdopleiding van FC Barcelona. Vier jaar later, op 17-jarige leeftijd, debuteerde de Argentijnse dribbelaar in de hoofdmacht. Vele doelpunten en prijzen volgden. Alle 160 keepers die één of meerdere treffers van Messi moesten incasseren, ontvingen deze week van Budweiser een aandenken. Zo kreeg Jan Oblak, de keeper van Atlético Madrid, tien biertjes thuisbezorgd omdat hij tien keer werd gepasseerd door Messi. Juventus-routinier Gianluigi Buffon ontving twee flesjes van het ’Messi-bier’, met daarop de nummers 514 en 515.

„In deze sport is geen enkel doelpunt makkelijk. De eerste niet en de 644e ook niet”, aldus Messi, die pas in 2017 voor het eerst Buffon wist te passeren. Hij deed dat toen wel gelijk twee keer in één wedstrijd.