Hattrick voor Max Verstappen in snikheet Bahrein

De Red Bull-coureur noteerde op de zachtste band een tijd van 1.30,577. Daarmee was hij liefst zeven tienden van een seconde sneller dan Lewis Hamilton. Pierre Gasly (AlphaTauri) volgde op een seconde van Verstappen. Teamgenoot Sergio Perez werd vijfde, op 1,3 seconde.

Tijdens de derde training was het snikheet in Bahrein. De temperatuur kwam tot boven de 37 graden. Later op zaterdag volgt de kwalificatie (16.00 uur Nederlandse tijd). Dan is de zon net ondergegaan en is het al een stuk koeler.

Zondag wordt het naar verwachting niet warmer dan 23 graden en gaat het ook stevig waaien in Bahrein. Dat kan mogelijk een zandstorm veroorzaken, zoals ook twee weken geleden tijdens de testdagen gebeurde

