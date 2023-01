Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander na zege op landgenoot voor het eerst in derde ronde grandslamtoernooi Griekspoor grapt na overwinning op Van de Zandschulp: ‘Deze had hij nog tegoed’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor won in drie sets van landgenoot van Botic van de Zandschulp. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bij het vallen van de Australische nacht boekte Tallon Griekspoor een prachtige overwinning. De 26-jarige Nederlander moest lang wachten voor hij de baan op kon, maar toen het eenmaal zo ver was, was hij niet te houden. Griekspoor besliste de Oranje-clash op de Australian Open op overtuigende wijze in zijn voordeel. Na drie uitstekende sets stuurde hij Botic van de Zandschulp op het vliegtuig terug naar huis: 6-4, 6-4, 6-4.