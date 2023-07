MAANDAG 10 JULI

Feyenoord rondt transfer verdediger Beelen af

20:10 uur Feyenoord heeft de transfer van Thomas Beelen afgerond. De 22-jarige verdediger van PEC Zwolle zette maandag zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de landskampioen. Feyenoord en PEC bereikten zaterdag al een akkoord over de transfer.

"Feyenoord is een topclub in Nederland, vorig seizoen kampioen geworden en gaat de Champions League in", aldus Beelen, die ook in de belangstelling stond van PSV. "Het is snel gegaan voor mij, maar soms komen er kansen voorbij die je niet kunt laten liggen. Ik denk dat ik me nog goed verder kan ontwikkelen en kijk ernaar uit om hier mijn plekje te vinden."

Almere City FC haalt Franse spits Robinet

18:49 uur Almere City FC heeft de selectie versterkt met Thomas Robinet. De 26-jarige spits uit Frankrijk komt over van KV Oostende, dat hem vorig seizoen verhuurde aan de Franse club AS Nancy. Daar scoorde hij in dertig duels negen keer.

Robinet, die in enkele vertegenwoordigende Franse jeugdelftallen voetbalde, ondertekent bij het naar de Eredivisie gepromoveerde Almere een contract voor drie seizoenen.

"Hij is een spits die, zowel met de rug naar het doel als met de neus naar het doel, uitstekend uit de voeten kan en past qua strijdwijze uitstekend bij wat wij zoeken", zegt Johan Hansma, technisch manager van Almere.

Excelsior huurt middenvelder Hartjes van Feyenoord

18.39 uur: Lennard Hartjes voetbalt komend seizoen voor Excelsior. De Rotterdammers huren de 20-jarige middenvelder van stadgenoot Feyenoord, waar hij zaterdag nog meedeed in een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1).

Hartjes voetbalde vorig seizoen op huurbasis voor Roda JC, maar wil zich nu bij een club in de Eredivisie verder ontwikkelen.

„Er was ook interesse van andere clubs, maar mijn gevoel bij het plan van Excelsior was het beste”, zegt Hartjes, die eerst naar PEC Zwolle leek te gaan. „Excelsior is ambitieus, maar tegelijkertijd mag je als jonge speler soms fouten maken. Als je daar maar van leert.”

Hartjes heeft bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2025.

Verdediger El Azzouzi verruilt FC Dordrecht voor PEC Zwolle

17.26 uur: Anouar El Azzouzi speelt komend seizoen voor PEC Zwolle. De naar de Eredivisie gepromoveerde club neemt de 22-jarige verdediger over van FC Dordrecht. El Azzouzi, die uit de opleiding van Vitesse komt, ondertekent een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

El Azzouzi speelde de afgelopen twee seizoenen voor FC Dordrecht en was een vaste waarde. Vorig seizoen deed hij mee in 36 competitiewedstrijden.

Willem II zet Llonch uit wedstrijdselectie

11.18 uur: Het huwelijk tussen Willem II en Pol Llonch loopt ten einde. De Tilburgers hebben bekendgemaakt dat de middenvelder uit de wedstrijdselectie is gezet, nadat hem aan het eind van afgelopen seizoen duidelijk is gemaakt dat hij geen garantie op een basisplek heeft en mag uitkijken naar een andere club.

De voorbije dagen verscheen de nodige berichtgeving rondom de situatie van Llonch. „Omdat selectie en staf in de voorbereiding op het nieuwe seizoen baat hebben bij rust, heeft de clubleiding aan Llonch laten weten dat het om die reden en in het teambelang beter is dat hij op wedstrijddagen niet aanwezig is. Llonch neemt wel deel aan de groepstrainingen”, zo schrijft de club.

Hoewel het contract van de 30-jarige Spanjaard doorloopt tot 2025 geeft Willem II te kennen mee te willen werken aan een transfervrij vertrek. „Vanwege Llonch zijn verdiensten voor Willem II.” Llonch speelde sinds zijn komst in 2018 147 duels voor de Noord-Brabanders.

ZONDAG 9 JULI

Rayhi en Bel Hassani treffen elkaar in eerste divisie Saoedi-Arabië

Al-Jabalain FC uit Saoedi-Arabië heeft binnen 24 uur de komst van twee Nederlanders bekendgemaakt. Na Iliass Bel Hassani trekt ook Mohamed Rayhi naar de club op het tweede niveau.

Bel Hassani speelde in het afgelopen seizoen bij RKC Waalwijk. Rayhi wordt overgenomen van Al Dhafra. Hij speelde eerder al in Saoedi-Arabië bij Al-Batin. Beide spelers kwamen in het verleden uit voor Sparta Rotterdam.

Bekijk hieronder de tweet.

Hernandez verruilt Bayern München voor Paris Saint-Germain

14.28 uur: De Franse international Lucas Hernandez zet zijn loopbaan voort bij Paris Saint-Germain. De verdediger verruilt Bayern München voor de Franse kampioen. Hij heeft een contract tot medio 2028 getekend.

Hernandez kwam in 2019 over van Atletico Madrid naar Bayern München. De Duitsers betaalden toentertijd 80 miljoen euro voor hem. Hij was toen de duurste speler in de geschiedenis van de club, maar mede door blessures maakte hij de verwachtingen niet echt waar. Bij het WK in Qatar vorig jaar liep hij een zware knieblessure op.

Met zijn overgang naar Paris Saint-Germain zou zo’n 50 miljoen euro gemoeid zijn. Bayern München zou met de Zuid-Koreaan Min-Jae Kim al een opvolger hebben aangetrokken, maar zijn komst is nog niet bevestigd.

ZATERDAG 8 JULI

Zuid-Koreaan Lee Kang-in volgende aanwinst Paris Saint-Germain

20.58 uur: Paris Saint-Germain blijft actief op de transfermarkt. De club van de nieuwe trainer Luis Enrique presenteerde zaterdag de Zuid-Koreaan Lee Kang-in als nieuwste aanwinst. Nog niet eerder speelde een Zuid-Koreaan bij Paris Saint-Germain.

De 22-jarige Lee Kang-in komt over van de Spaanse club RDC Mallorca. Hij doorliep de jeugdopleiding van Valencia. De aanvallende middenvelder deed mee in alle vier de wedstrijden die Zuid-Korea op het WK in Qatar speelde. De Aziaten werden in de achtste finales door Brazilië uitgeschakeld.

Paris Saint-Germain versterkte zich eerder deze week met centrale verdediger Milan Skriniar (Internazionale), verdedigende middenvelder Manuel Ugarte (Sporting Portugal) en aanvaller Marco Asensio (Real Madrid).

Kroatische trainer Bilic keert terug naar Saudi-Arabië

20.17 uur: Slaven Bilic gaat opnieuw in Saudi-Arabië aan de slag. De 54-jarige Kroaat is aangesteld als trainer van Al-Fateh.

Bilic werkte vijf jaar geleden al voor de Saudische club Al-Ittihad. Van 2006 tot 2012 was de oud-verdediger bondscoach van zijn land.

Saudi-Arabië is steeds meer in trek bij voetballers en trainers. Eerder deze week maakte Al-Ettifaq bekend dat de Engelsman Steven Gerrard de nieuwe trainer wordt.

De Vrij ook komende twee jaar bij Inter Milan

13.30 uur: Stefan de Vrij blijft actief voor het Italiaanse Inter Milan. De contractverlenging van de 31-jarige verdediger werd zaterdag bevestigd door de finalist van de Champions League. De Vrij tekent bij tot de zomer van 2025.

De 31-jarige international kon naar verluidt ook kiezen voor een club uit Saudi-Arabië, maar heeft ervoor gekozen om bij de verliezend finalist van de Champions League te blijven. De Vrij speelt sinds 2018 in Milaan.

De 59-voudig international stapte in 2014 over van Feyenoord naar Lazio Roma in de Serie A. Met ook zijn periode in Milaan erbij speelde De Vrij 246 competitieduels in Italië.

Czyborra op huurbasis naar Zwolle

12.00 uur: PEC Zwolle heeft Lennart Czyborra (24) aangetrokken. De linkervleugelverdediger wordt voor één jaar gehuurd van het Italiaanse Genoa. Voor Czyborra betekent de tijdelijke overgang naar Zwolle een terugkeer in de Eredivisie.

In 2018 maakte Czyborra voor het eerst de overstap vanuit zijn geboorteland Duitsland naar Nederland. Als jeugdspeler van Schalke 04 vertrok de toenmalig jeugdinternational naar Heracles Almelo. Atalanta nam de speler twee jaar later over, waarna hij werd verhuurd aan Genoa. Die club lijfde Czyborra later in. Het afgelopen seizoen speelde Czyborra op huurbasis voor Arminia Bielefeld.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„Ik verheug me op het komende jaar in Zwolle, waar ik mijn best ga doen om de ploeg te helpen om in de Eredivisie te blijven”, reageert Czyborra. „De speelstijl van Zwolle heeft mij doen overtuigen om deze stap te maken. Laten we er samen een geweldig seizoen van maken.”

Technisch directeur Marcel Boudesteyn: „Omdat we niet de middelen hebben om Lennart te kopen, hebben we deze huurconstructie bedacht die voor ons lucratief kan zijn. De positie van linkervleugelverdediger was wat onderbezet en met de komst van Lennart hebben we dit nu opgelost. Lennart sluit zo spoedig mogelijk aan op de training.”

VRIJDAG 7 JULI

Internazionale neemt Acerbi definitief over van Lazio

22.35 uur: Internazionale heeft voetballer Francesco Acerbi definitief overgenomen van Lazio. De club uit Milaan huurde de 35-jarige verdediger afgelopen seizoen al van de concurrent uit Rome en laat weten dat het de optie om de voetballer over te nemen heeft gelicht.

Acerbi speelde sinds 2018 voor Lazio en kwam daarvoor uit voor onder meer Sassuolo en Chievo. Afgelopen seizoen speelde de verdediger 49 wedstrijden voor de club uit Milaan, waar ook Denzel Dumfries en Stefan de Vrij onder contract staan. Hij stond in de basis in de finale van de Champions League, die Inter met 1-0 verloor van Manchester City.

Gagliardini verruilt Internazionale voor Monza

21.05 uur: De Italiaanse voetballer Roberto Gagliardini heeft een contact voor één seizoen getekend bij de club Monza uit de Serie A. De 29-jarige middenvelder komt transfervrij over van Internazionale.

Gagliardini stond zes jaar onder contract bij Inter, dat hem na een eerdere huurperiode overnam van Atalanta. De middenvelder kwam zeven keer uit voor het Italiaans elftal, voor het laatst in 2020.

Monza eindigde vorig seizoen, het eerste in de Serie A, als elfde. De club is eigendom van de familie van de recentelijk overleden oud-premier van Italië, Silvio Berlusconi.

Blind officieel naar Girona

20.38 uur: Daley Blind (33) vervolgt zijn loopbaan officieel bij Girona. De Spaanse club heeft de komst van de transfervrije verdediger voor de komende twee seizoenen bevestigd.

De 101-voudig international stond het voorbije half jaar onder contract bij Bayern München, maar kwam daar weinig aan spelen toe. Daarvoor speelde hij bij Ajax (twee perioden), FC Groningen (op huurbasis) en Manchester United.

Bekijk ook: Daley Blind krijgt avontuur in La Liga

Vilhena tekent bij Panathinaikos

20.32 uur: Vijftienvoudig international Tonny Vilhena (28) vervolgt zijn carrière bij Panathinaikos. Bij de Griekse topclub ligt een contract voor vier jaar voor hem klaar.

Vilhena begon zijn carrière bij Feyenoord, waar hij de jeugd doorliep. De middenvelder speelde de afgelopen jaren voor Krasnodar, Espanyol en op huurbasis Salernitana.

Anderlecht trekt voormalige Ajax-spits Dolberg aan

19.08 uur: Anderlecht heeft met Kasper Dolberg een nieuwe spits. De 25-jarige Deen maakt de overstap van de Franse eersteklasser OGC Nice. De aanvaller ondertekende in Brussel een contract voor vier seizoenen. Met zijn transfer zou volgens verschillende media zo’n 5 miljoen euro gemoeid zijn.

Dolberg mocht vertrekken uit Zuid-Frankrijk na twee matige uitleenbeurten het voorbije seizoen. Voor de jaarwisseling kwam hij uit voor het Spaanse Sevilla waar hij in acht wedstrijden niet wist te scoren. Daarna speelde hij bij het Duitse Hoffenheim waar hij in veertien wedstrijden twee keer trefzeker was. Nice nam de Deen in de zomer van 2019 voor zo’n 20 miljoen euro over van Ajax. In drie seizoenen kwam hij tot 24 goals en zeven assists in 85 duels voor de club aan de Côte d’Azur.

Bij Anderlecht hoopt Dolberg zijn plek bij de Deense nationale ploeg te heroveren. Voor de EK-kwalificatieduels in juni zat hij niet in de selectie van bondscoach Kasper Hjulmand.

Ody Velanas tekent in Zwolle

18.00 uur: PEC Zwolle heeft met Ody Velanas een nieuwe aanvallende middenvelder binnengehaald. De 25-jarige speler komt transfervrij over van NAC Breda, waar hij 1 juli uit zijn contract liep. Velanas tekent in Overijssel een contract tot medio 2026.

De in Griekenland geboren Velanas speelde sinds zijn 14e in de jeugd van FC Utrecht, waarvoor hij ook zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Zijn meeste wedstrijden speelde hij echter in Jong FC Utrecht, waar hij indruk maakte. In de zomer van 2021 lijfde NAC Breda hem in waar hij in totaal 72 wedstrijden voor uitkwam. Velanas kwam daar tot 26 doelpunten en 11 assists.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Technisch directeur Marcel Boudesteyn legt uit waarom de club voor Velanas heeft gekozen: „Ody heeft al meerdere seizoenen op rij laten zien een interessante speler te zijn. In Utrecht en later in Breda heeft hij zich steeds verder ontwikkeld, waarbij de honger naar goals en assists altijd groot was. Gezien de voorbije twee jaren heeft hij laten zien klaar te lijken voor de volgende stap in zijn carrière. Ik wens Ody veel succes toe om dit te laten zien in Zwolle.”

Ody Velanas: „Ik heb een prachtige periode gehad in Breda, maar wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau van Nederland. PEC Zwolle maakte me enthousiast met hun verhaal, maar vooral de manier van voetballen. Dat heb ik afgelopen seizoen als tegenstander al tweemaal van dichtbij mogen ervaren. Ik ben heel blij dat ik nu onderdeel ben van deze club en ga alles geven om er een succesvol seizoen van te maken in de Eredivisie.”

Saliba voor langere tijd verbonden aan Arsenal

17:11 uur: William Saliba blijft voor langere tijd verbonden aan Arsenal. De Franse verdediger heeft zijn contract met „meerdere jaren” verlengd, zo liet de Londense club uit de Premier League weten. De 22-jarige speler miste vorig seizoen in de beslissende fase van de competitie wegens een rugblessure meerdere wedstrijden. Volgens insiders verklaarde dat mede de terugval van Arsenal, waardoor Manchester City alsnog de titel kon pakken.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„We waren al heel lang van plan zijn contract te verlengen”, zei trainer Mikel Arteta. „Heel fijn dat we nu overeenstemming hebben bereikt. Vorig seizoen heeft hij bewezen hoe goed én hoe belangrijk hij voor ons is. En gezien zijn leeftijd zal hij alleen nog maar beter worden.”

De verwachting is dat Arsenal ook op korte termijn de komst van Jurriën Timber bekendmaakt. Volgens Engelse media moet de verdediger van Ajax alleen nog een medische keuring ondergaan, voordat de overgang wordt afgerond.

Real Madrid presenteert Turks toptalent

16.00 uur: Real Madrid heeft het Turkse talent Arda Güler gepresenteerd. De 18-jarige middenvelder van Fenerbahçe tekende een contract voor zes jaar in de Spaanse hoofdstad.

Güler speelde in de jeugd bij Gençlerbirligi en Fenerbahçe, waarna hij bij de laatste club in augustus 2021 zijn professionele debuut maakte. Vorig seizoen kwam de Turkse international tot twintig wedstrijden in de hoofdmacht.

PSG pakt door en presenteert Ugarte

14.17 uur: Paris Saint-Germain heeft de selectie voor komend voetbalseizoen versterkt met Manuel Ugarte. De 22-jarige Uruguayaanse verdediger komt over van Sporting Portugal en ondertekent bij de Franse kampioen een contract voor vijf seizoenen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ugarte speelde twee seizoenen lang bij Sporting. Paris Saint-Germain, waar Luis Enrique de nieuwe trainer is, legde een dag eerder met Milan Skriniar al een andere verdediger vast. De 28-jarige Slowaakse international komt over van Internazionale. PSG contracteerde donderdag eveneens middenvelder Marco Asensio van Real Madrid.

Atalanta maakt komst Bakker officieel

11.17 uur: Atalanta heeft er opnieuw een Nederlandse speler bij. De Italiaanse voetbalclub neemt linksback Mitchel Bakker over van Bayer Leverkusen.

De 23-jarige Bakker is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. In 2019 stapte hij over naar Paris Saint-Germain. De afgelopen twee seizoenen kwam Bakker voor Leverkusen uit.

Bij Atalanta voetballen de Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners.

Bekijk hieronder de tweet.

DONDERDAG 6 JULI

Dessers naar Rangers

21.25 uur: Rangers FC heeft Cyriel Dessers in huis gehaald. De Schotse topclub heeft de komst van de Belgische spits donderdagavond bevestigd. Dessers komt over van het Italiaanse Cremonese, waarmee hij het afgelopen seizoen uit de hoogste afdeling degradeerde.

Dessers was enkele seizoenen geleden nog succesvol bij Feyenoord, dat hem had gehuurd van het Belgische KRC Genk. Bij Rangers krijgt hij onder meer de Nederlandse aanvaller Sam Lammers, die onlangs overkwam van Atalanta, als ploeggenoot. Lammers speelde in Nederland onder meer bij PSV.

„De plannen van Rangers spraken mij meteen aan”, reageerde Dessers. „Ik denk dat ik daarin heel goed pas, zowel binnen als buiten het veld. Ik ben blij dat de overgang rond is en dat ik hier kan beginnen.”

Rangers FC heeft de komst van Cyriel Dessers bevestigd. De oud-speler van NAC Breda, FC Utrecht, Heracles Almelo en Feyenoord gaat samenspelen met Sam Lammers (ex-SC Heerenveen en ex-PSV).

RKC Waalwijk haalt aanvaller Takidine van Anderlecht

20.42 uur: RKC Waalwijk heeft Ilias Takidine aan de selectie toegevoegd. De 22-jarige aanvaller komt over van de Belgische club Anderlecht, waar hij de afgelopen drie jaar onder contract stond. Takidine heeft in Waalwijk een overeenkomst voor twee jaar getekend, met een optie voor nog een jaar.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC zegt: „Met Ilias trekken we een creatieve buitenspeler aan die op beide flanken inzetbaar is. Met zijn komst krijgt onze aanval verder vorm in aanloop naar de start van het seizoen.”

Xhaka stapt over van Arsenal naar Leverkusen

19.46 uur: Granit Xhaka verlaat de Engelse topclub Arsenal en gaat bij Bayer Leverkusen voetballen. De Zwitserse middenvelder heeft bij de Duitse vereniging een contract tot medio 2028 ondertekend. Xhaka speelde in de Bundesliga eerder voor Borussia Mönchengladbach. In 2016 stapte hij over naar Arsenal.

„We hebben een absolute topspeler in huis gehaald”, liet Leverkusen in een verklaring weten. „Dat Granit fantastisch kan voetballen is algemeen bekend. Maar met hem halen we ook een persoonlijkheid in huis, die anderen beter kan maken. Door zijn mentaliteit is hij bovendien een echte leider.”

Azpilicueta keert bij Atlético Madrid terug in Spanje

17.49 uur: César Azpilicueta (33) verlaat Chelsea en stapt over naar Atlético Madrid. De verdediger heeft voor een jaar getekend bij de topclub uit de Spaanse hoofdstad. Hij kwam in de Premier League maar liefst elf seizoenen uit voor Chelsea.

De 44-voudig Spaans international won met de club uit Londen onder meer de Champions League, twee nationale titels en de FA Cup. „Het is tijd om afscheid te nemen”, liet hij weten. „Maar de beslissing valt me zwaar.” Chelsea nam hem in 2012 over van Olympique Marseille. In eigen land speelde Azpilicueta eerder voor Osasuna.

Sparta neemt afscheid van Lokilo

17.48 uur: Jason Lokilo vertrekt bij Sparta Rotterdam. De Eredivisionist zegt met een buitenlandse club overeenstemming te hebben bereikt over de transfer van de 24-jarige Belgische aanvaller, zonder namen te noemen. Lokilo moet persoonlijk de overgang nog afronden. Hij had bij Sparta nog een verbintenis tot de zomer van 2024.

Afgelopen seizoen werd Lokilo verhuurd aan Istanbulspor. Hij speelde daar zestien wedstrijden en scoorde vier keer. Voor Sparta Rotterdam speelde hij daarvoor acht officiële wedstrijden.

Verheydt gaat Turks avontuur aan

17.08 uur: Thomas Verheydt gaat ADO Den Haag per direct verlaten. De 31-jarige aanvaller vertrekt naar Çorum FK, een Turkse club die komend seizoen uitkomt op het tweede niveau in Turkije.

In de zomer van 2021 keerde Thomas Verheydt terug bij ADO Den Haag, waarvoor hij tussen 2004 en 2012 al speelde in de jeugdopleiding. Via de amateurs van Jodan Boys en IJsselmeervogels en de betaald voetbalclubs MVV Maastricht, Crawley Town, Go Ahead Eagles en Almere City FC kwam Verheydt terug bij ADO Den Haag. In zijn eerste seizoen schoot hij meerdere clubrecords uit de boeken. Zo werd Verheydt de speler met de meeste goals (37) in één seizoen voor ADO Den Haag en wist hij als enige in de clubhistorie in maar liefst acht duels op rij het net te vinden. Mede door de doelpunten van de kopsterke centrumspits bereikte de Haagse club de finale van de play-offs om promotie. In het tweede seizoen bij ADO Den Haag was Verheydt 15 keer trefzeker. Uiteindelijk stokt de teller na 78 officiële duels in het geel-groen op een imposante 52 doelpunten en 15 assists.

Verheydt: „Het was een droom om terug te keren bij mijn jeugdliefde en te spelen in het vertrouwde geel en groen. Heel graag had ik de club terug naar de eredivisie geholpen, en daar waren we zo dichtbij, maar het mocht niet zo zijn. Ik kijk desondanks terug op hele mooie jaren en dat kwam mede door de fantastische steun van alle supporters die ik heb mogen ontvangen.”

Bekijk hieronder de tweet.

Van den Berg naar Middlesbrough

16.20 uur: Rav van den Berg vervolgt zijn carrière bij het Engelse Middlesbrough. De verdediger van PEC Zwolle, die vrijdag 19 jaar wordt, tekende een contract voor vier jaar bij de club uit de Championship, het tweede niveau van Engeland.

Van den Berg maakte twee jaar geleden op 16-jarige leeftijd zijn professionele debuut bij PEC Zwolle. In totaal speelde hij 32 officiële wedstrijden voor de gepromoveerde club. Rav van den Berg is de broer van Sepp van den Berg, die in 2019 PEC Zwolle voor Liverpool verruilde.

„Bij PEC Zwolle heb ik de voetbalacademie doorlopen en mijn eerste minuten gemaakt in het betaald voetbal. Daarom zal deze club altijd bijzonder blijven voor mij. Ik heb bewust gekozen om naar het buitenland te gaan. De Engelse competitie spreekt mij ontzettend aan, zeker ook van wat ik heb gezien bij mijn broer. Ik kijk er dan ook naar uit om daar te gaan voetballen en wil iedereen bij PEC Zwolle bedanken voor de prachtige tijd die ik hier heb gehad.”

Rav van den Berg geflankeerd door zijn zaakwaarnemers.

Rav van den Berg tijdens zijn tekenmoment bij Middlesbrough.

Real Madrid wint de strijd om toptalent Güler

15.54 uur: Real Madrid heeft het Turkse talent Arda Güler vastgelegd. De 18-jarige middenvelder van Fenerbahçe tekende een contract voor zes jaar in de Spaanse hoofdstad.

Güler speelde in de jeugd bij Gençlerbirligi en Fenerbahçe, waarna hij bij de laatste club in augustus 2021 zijn professionele debuut maakte. Vorig seizoen kwam de Turkse international tot twintig wedstrijden in de hoofdmacht.

Verdediger Skriniar van Inter naar Paris Saint-Germain

12:20 uur Paris Saint-Germain heeft verdediger Milan Skriniar vastgelegd tot de zomer van 2028. De 28-jarige Slowaakse international komt over van Internazionale, waar zijn contract ten einde was.

„Ik ben erg blij om onderdeel uit te maken van deze geweldige club”, zei Skriniar. „PSG is een van de beste clubs van de wereld, met wereldspelers en fantastische fans.”

Skriniar speelde sinds 2017 in Milaan. Hij werd met de club landskampioen in 2021 en veroverde twee nationale bekers. Vorige maand bleef hij op de reservebank tijdens de verloren finale van de Champions League tegen Manchester City.

PSG stelde woensdag de Spanjaard Luis Enrique aan als nieuwe trainer. Hij volgt de ontslagen Christophe Galtier op bij de Franse landskampioen.

Scherpen verruilt Vitesse voor nummer 2 van Oostenrijk

11:41 uur Jeugdinternational Kjell Scherpen keept komend seizoen in Oostenrijk. Sturm Graz neemt de 23-jarige doelman op huurbasis over van Brighton & Hove Albion, dat hem afgelopen jaargang nog stalde bij Vitesse. Scherpen heeft bij de nummer 2 van Oostenrijk rugnummer 1 gekregen.

Sturm Graz neemt deze zomer deel aan de voorrondes voor de Champions League. De club zat vorig jaar nog in dezelfde Europa League-groep als Feyenoord. Een vervolg in dat toernooi zat er niet in.

Scherpen was de afgelopen jaren keeper van Jong Oranje, maar tijdens het EK van deze zomer kreeg Anderlecht-doelman Bart Verbruggen de voorkeur. Vorig seizoen speelde de voormalig keeper van Ajax en FC Emmen bij Vitesse 26 competitiewedstrijden.

Baeten (21) volgende nieuwe spits Go Ahead Eagles

10:56 uur Go Ahead Eagles heeft met de 21-jarige Thibo Baeten nog een spits toegevoegd aan zijn selectie. De Belg komt over van Beerschot, de nummer 3 van het afgelopen seizoen op het tweede niveau van België. Baeten scoorde dertien keer. In Deventer ligt de aanvaller voor drie jaar vast.

„Thibo is ondanks zijn jonge leeftijd een speler die al in meerdere landen actief is geweest en de nodige wedstrijden heeft gespeeld”, reageert technisch manager Paul Bosvelt. „Met zijn doelgerichtheid, beweeglijkheid en voetballende vermogen is Thibo een welkome versterking voor Go Ahead Eagles.” Baeten speelde onder meer in de jeugdopleiding van NEC en het Italiaanse Torino.

Go Ahead Eagles versterkte zich eerder met spits Victor Edvardsen, eenmalig international van Zweden. Daartegenover staat de voorlopige afwezigheid van Finn Stokkers door oogklachten.

FC Twente legt huurling Ugalde definitief vast

10:46 uur FC Twente heeft het verblijf van aanvaller Manfred Ugalde permanent gemaakt. De 21-jarige Costa Ricaanse huurling tekende een contract voor vier seizoenen in Enschede. Hij werd de laatste twee jaar gehuurd van het Belgische Lommel SK.

„Voor mij is dit een van de gelukkigste dagen van mijn leven”, zei Ugalde. „Bij FC Twente horen is een droom voor mij. Toen mij werd verteld dat de mogelijkheid er was om een definitieve transfer te maken hoefde ik er niet over na te denken, ik ben hier erg gelukkig.”

Ugalde kwam de afgelopen twee seizoenen tot 55 officiële wedstrijden voor Twente en maakte twaalf doelpunten.

Bekijk ook: Ugalde ontbreekt nog bij FC Twente door afronding papierwerk

Bekijk ook: FC Twente stunt en houdt spits Manfred Ugalde in Enschede

Tekst gaat verder onder de tweet

WOENSDAG 5 JULI

Di María maakt rentree bij Benfica van Roger Schmidt

20.48 uur: Ángel Di María keert na dertien jaar terug bij Benfica. De 35-jarige Argentijn komt over van Juventus, waar hij slechts één seizoen speelde. Di María maakte vorige maand al bekend te vertrekken bij de Italiaanse club.

Bij Benfica, dat vorig seizoen de Portugese titel pakte, is Roger Schmidt de trainer. De Duitser leidde eerder PSV twee seizoenen lang. Voormalig Feyenoorder Orkun Kökcü speelt vanaf komend seizoen ook voor Benfica.

Di María stond eerder van 2007 tot 2010 onder contract bij Benfica. Daarna kwam hij achtereenvolgens uit voor Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain en Juventus. In december won de aanvaller met Argentinië de wereldtitel in Qatar.

Atlético versterkt zich met Turkse verdediger Söyüncü

18.46 uur: Atlético Madrid heeft de selectie voor komend voetbalseizoen versterkt met Çağlar Söyüncü. De 27-jarige Turkse verdediger komt over van Leicester City, dat uit de Premier League is gedegradeerd.

Söyüncü, die meer dan vijftig interlands speelde, voetbalde sinds 2018 voor Leicester. Daarvoor kwam hij uit voor de Duitse club Freiburg.

Inter neemt Italiaans international Frattesi over van Sassuolo

16.44 uur: Internazionale voegt Davide Frattesi aan de selectie toe. De Italiaanse international komt over van Sassuolo. Dat heeft Giovanni Carnevali, topman bij Sassuolo, woensdag gemeld.

Volgens Italiaanse media betaalt Inter 27 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder, die een contract voor vijf seizoenen ondertekent bij de finalist van de Champions League.

Frattesi maakte vorig seizoen in 36 competitiewedstrijden zeven doelpunten voor Sassuolo.

In de wedstrijd om de derde plaats in de Nations League tussen Italië en Nederland (3-2) was Frattesi vorige maand ook trefzeker.

’Mitchel Bakker naar Atalanta Bergamo’

15.29 uur: Italiaanse bronnen melden een akkoord tussen Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo over Mitchel Bakker. Naar verwachting wordt de transfer snel afgerond waardoor het Nederlandse contingent bij de club uit Bergamo weer wat groter wordt. Bij Atalanta staan al Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer onder contract.

Eerder deze window verkocht Atalanta de afgelopen seizoen aan Empoli en Sampdoria verhuurde Sam Lammers aan Rangers FC. Voor Bakker wordt het zijn derde buitenlandse club en competitie sinds zijn vertrek bij Ajax in 2019. De 23-jarige linksback speelde eerst voor Paris Saint-Germain in de Ligue 1 en de afgelopen twee seizoenen voor Bayer Leverkusen.

Paris Saint-Germain neemt afscheid van coach Galtier

11:35 uur Paris Saint-Germain heeft afscheid genomen van trainer Christophe Galtier. De Franse landskampioen bedankte de 56-jarige coach en zijn assistenten op de website voor „het professionalisme en de inzet die ze gedurende het seizoen hebben getoond.”

Galtier had nog een contract voor een jaar bij Paris Saint-Germain. De Spanjaard Luis Enrique wordt genoemd als mogelijke vervanger.

Het was geen geheim dat Galtier zijn langste tijd in Parijs had gehad. PSG werd weliswaar kampioen, maar in de Champions League werd de formatie vroegtijdig uitgeschakeld. Vorige week werd de trainer bovendien gearresteerd na een in april gestart onderzoek naar de coach en zijn zoon naar vermeende discriminatie, zei de aanklager van Nice tegen het Franse persbureau AFP.

Martínez verruilt Athletic Club voor FC Barcelona

10:40 uur FC Barclona heeft overeenstemming bereikt met Iñigo Martínez. De 32-jarige verdediger komt over van Athletic Club, waar zijn contract afliep. De Spaanse international tekent voor twee seizoenen bij de landskampioen.

Martínez speelde sinds januari 2018 bij Athletic en kwam tot 177 wedstrijden. Eerder droeg hij zeven jaar het shirt van Real Sociedad.

Mateo Les vertrekt bij Heracles Almelo

10:35 uur Het gepromoveerde Heracles Almelo heeft afscheid genomen van Mateo Les. De 22-jarige verdediger verruilde de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie voor HNK Gorica in zijn geboorteland Kroatië.

„Ik wil iedereen binnen en rondom Heracles Almelo bedanken voor drie mooie jaren. Ik zal voor altijd een zwart-wit hart hebben”, verklaarde Les. „Toen ik bij deze club kwam, wilde ik mezelf in de basis vechten. Helaas is dat nooit echt gelukt en dat vind ik jammer. Ik ben echter wel blij dat ik mijn steentje mocht bijdragen om deze club weer naar de Eredivisie te helpen.”

Heracles nam Les in 2020 over van Dinamo Zagreb. Hij speelde 27 wedstrijden voor de club en maakte één treffer.

Fortuna strikt ’allround aanvaller’ Mouhamed Belkheir

09:38 uur Fortuna heeft zich versterkt met Mouhamed Belkheir. De 24-jarige Franse aanvaller komt over van het Portugese Vilafranquense. Belkheir tekent een contract voor twee seizoenen in Sittard. In de verbintenis is een optie voor een extra jaar opgenomen. „Ik ben enorm dankbaar voor deze kans”, aldus de kersverse aanwinst. „Fortuna had een goed verhaal en Nederland is een fantastisch land om te voetballen. Ik kijk er naar uit om met mijn nieuwe teamgenoten op het veld te staan.”

Americo Branco, technisch directeur van Fortuna, denkt een goede slag te hebben geslagen met Belkheir: „We halen met Mouhamed een allround aanvaller binnen, hij kan op alle posities voorin uit de voeten. Daarnaast is hij enorm snel en gericht in zijn acties. Mouhamed heeft ervaring opgedaan bij gerenommeerde jeugdopleidingen in Italië. Wij hopen dat hij zijn potentie bij Fortuna kan waarmaken en de volgende stap in zijn carrière kan zetten.”

Belkheir stond in het verleden onder contract bij onder meer Internazionale, Torino en Leixões. De afgelopen twee seizoenen kwam de voormalig Algerijns jeugdinternational uit voor Vilafranquense. De multifunctionele Belkheir kwam tot 58 wedstrijden voor de club uit Vila Franca de Xira, daarin was hij elf keer trefzeker.

Volendam huurt Duits/Japanse keeper Backhaus van Werder Bremen

09:32 uur FC Volendam heeft het Duitse keeperstalent Mio Backhaus aangetrokken. De club uit de Eredivisie huurt de 19-jarige doelman voor één seizoen van Werder Bremen. Backhaus is ook de keeper van het Duitse elftal onder 19. Hij kwam bij Werder Bremen nog niet tot een optreden in de hoofdmacht.

De talentvolle doelman heeft ook een Japanse achtergrond, waardoor hij ook voor het Aziatische land uit zou mogen komen. Zo speelde hij één duel in de Onder 15 van Japan.

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is verheugd met de komst van de doelverdediger. „Mio stond hoog op ons lijstje keeperskandidaten. Met Filip Stankovic hebben we twee jaar geleden natuurlijk veel lef getoond, door zo’n jonge keeper voor de leeuwen te gooien. Dat is heel goed uitgepakt en al onze keepers zijn jong en hebben potentie”, zegt hij. „Wij wilden absoluut niét door de komst van een ervaren keeper jarenlang de talenten blokkeren. Deze huur past wat dat betreft beter in ons beleid, en ondanks zijn jonge leeftijd is ook Mio klaar om op een hoger niveau te keepen.”

Brazilië wacht op Ancelotti en stelt tijdelijke bondscoach aan

07:56 uur De Braziliaanse voetbalbond heeft Fernando Diniz aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Braziliaan heeft een contract voor een jaar gekregen. Volgens ingewijden neemt de Italiaan Carlo Ancelotti in de zomer van 2024 de functie over. De 64-jarige Ancelotti zou zijn komst al hebben toegezegd, maar wil eerst zijn contract bij Real Madrid uitdienen.

Ramon Menezes was de afgelopen maanden interim-bondscoach bij de vijfvoudig wereldkampioen. Hij nam eind vorig jaar de taken over van Tite, die opstapte na de uitschakeling van Brazilië in de kwartfinales van het WK in Qatar.

Diniz vertrekt als coach van Fluminense om tijdelijk bondscoach te worden. Hij zal de Seleção onder zijn hoede nemen in de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2026. Ancelotti zou in 2024 al de leiding kunnen hebben in de Copa América.

DINSDAG 4 JULI

Firmino gaat voetballen in Saudi-Arabië

00.10 uur: De Braziliaanse voetballer Roberto Firmino gaat spelen bij Al-Ahli in Saudi-Arabië. Zijn contract bij Liverpool werd na het afgelopen seizoen niet verlengd. Hij speelde acht jaar voor de Engelse club. In 2015 kwam hij over van het Duitse Hoffenheim.

In 362 wedstrijden maakte hij 111 doelpunten voor Liverpool. Bij Al-Ahli wordt hij ploeggenoot van onder anderen doelman Édouard Mendy, die de overstap maakte van Chelsea.

Mason Mount vertrekt na 18 jaar bij Chelsea

21.44 uur: Mason Mount vertrekt na achttien jaar bij Chelsea. De Engelse international heeft dit in een videoboodschap laten weten. De oud-speler van Vitesse zei niks over zijn toekomstplannen, maar de verwachting is dat hij gaat spelen bij het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

„Gezien alle speculaties van de afgelopen zes maanden komt dit niet als een verrassing. Maar dat maakt het niet makkelijker. Ik wil jullie deze boodschap persoonlijk geven en ik wil jullie bedanken voor de steun in de afgelopen achttien jaar. Niet iedereen zal dit begrijpen, maar voor mij voelt dit als een goede beslissing in deze fase van mijn leven”, sprak hij tot de fans.

De 24-jarige Mount begon in de jeugdopleiding bij Chelsea. In 2017 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Hij werd daarna verhuurd aan Vitesse en Derby County om ervaring op te doen. In het seizoen 2019-2020 keerde hij terug bij Chelsea en groeide hij uit tot vaste waarde. In 2019 debuteerde hij in het Engelse nationale elftal.

Troost-Ekong naar PAOK Saloniki

20.51 uur: De Nederlands-Nigeriaanse verdediger William Troost-Ekong vervolgt zijn carrière bij het Griekse PAOK Saloniki. De geboren Haarlemmer is door Watford verkocht aan de Griekse topclub. Hij tekende tot medio 2026. Troost-Ekong speelde eerder voor FC Groningen, FC Dordrecht, AA Gent, Haugesund, Bursaspor, Udinese, Watford en Salernitana.

Daarnaast was de zoon van een Nigeriaanse vader en Nederlandse moeder 64 maal actief voor de nationale ploeg van Nigeria. Troost-Ekong kreeg zijn voetbalopleiding in Engeland in de academies van Fulham en Tottenham Hotspur.

Oostenrijker Hütter nieuwe coach van AS Monaco

16.16 uur: AS Monaco heeft de Oostenrijker Adi Hütter aangesteld als nieuwe coach. De 53-jarige Hütter heeft getekend voor twee seizoenen bij de club, die uitkomt in de Franse Ligue 1. Hij is de opvolger van de Belg Philippe Clement, die begin juni werd ontslagen vanwege de teleurstellende zesde plaats in de competitie.

Hütter vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen bij Borussia Mönchengladbach. Hij trainde eerder Eintracht Frankfurt, Young Boys en Red Bull Salzburg. Met Eintracht Frankfurt haalde hij in 2019 de halve finales van de Europa League.

NEC strikt Japanse spits Koki Ogawa

10:15 uur NEC heeft zich versterkt met Koki Ogawa. De Japanse spits (25) komt over van Yokohama FC en wordt gehuurd tot het eind van het seizoen.

In 56 wedstrijden scoorde Ogawa 32 keer voor Yokohama. Eind 2019 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Japan. Tegen Hongkong scoorde hij drie keer, maar bij dat ene optreden bleef het voorlopig.

„Ik kan niet wachten om te mogen spelen in het shirt van NEC”, aldus Ogawa. „De afgelopen jaren heb ik veel geïnvesteerd in een stap naar een grote Europese competitie. Ik ben blij met de kans die ik krijg om bij NEC te mogen spelen, ik wil me hier graag bewijzen. Ik heb goede verhalen gehoord over de supporters en de sfeer in het Goffertstadion en ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten.”

MAANDAG 3 JULI

Veltman langer bij Brighton

23.29 uur: Het definitief aantrekken van Bart Verbruggen was maandag niet het enige Nederlandse nieuws rondom Brighton & Hove Albion. Ook Joël Veltman zette zijn handtekening.

Bekijk ook: Brighton presenteert Bart Verbruggen als nieuwe keeper met verwijzing naar The Simpsons

In het geval van de multi-inzetbare verdediger gaat het om een nieuw contract. Hij ligt nu 2025 vast bij The Seagulls. Sinds Veltman in 2020 overkwam van Ajax speelde hij 106 duels voor de Engelse club.

Heracles neemt aanvaller Hornkamp over van Willem II

22.04 uur: Jizz Hornkamp voetbalt komend seizoen in de Eredivisie. Heracles Almelo neemt de 25-jarige aanvaller over van eerstedivisionist Willem II. Hornkamp ondertekent een contract voor drie jaar met een optie voor nog een seizoen.

Hornkamp doorliep de jeugdopleiding van Ajax, AZ en SC Heerenveen. In Friesland maakte hij in 2018 zijn debuut in het profvoetbal. Daarna kwam de spits nog uit voor FC Den Bosch. In zijn laatste seizoen bij Willem II kwam Hornkamp tot negen doelpunten en zes assists in 32 wedstrijden.

„Ik kan me goed vinden in het plan dat me is voorgeschoteld en in de speelwijze van de club. Als spits wil je niets liever dan aanvallend voetbal spelen”, aldus Hornkamp.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Linksback Galán verruilt Celta de Vigo voor Atlético

21.19 uur: Atlético Madrid heeft zich versterkt met linkervleugelverdediger Javi Galán. De 28-jarige Spanjaard komt over van Celta de Vigo en ondertekende in Madrid een contract voor drie seizoenen.

Galán werkte zich als jonge twintiger via clubs in lagere divisies als Badajoz en Cordoba op tot in La Liga bij Huesca en Celta de Vigo. Bij Celta kwam hij de voorbije twee jaar tot 79 officiële duels, waarin hij een keer scoorde en zeven assists gaf.

Atlético zou volgens Spaanse media zo’n 5 miljoen euro neertellen voor Galán.

Manu Sánchez gaat juist van Atlético naar Celta de Vigo. Hij speelde de voorbije twee jaar op huurbasis voor Osasuna.

Dortmund neemt bekritiseerde Nmecha over van Wolfsburg

20.20 uur: Felix Nmecha vervolgt zijn voetballoopbaan bij Borussia Dortmund. De Duitse club neemt de 22-jarige Duitse middenvelder over van VfL Wolfsburg. Nmecha ondertekent een meerjarig contract.

Om de transfer was het nodige te doen. Supporters van Borussia Dortmund bekritiseerden Nmecha vanwege enkele berichten op sociale media die homofoob zouden zijn. „We zijn ons ervan bewust dat de aanstaande transfer de afgelopen dagen ook voor kritiek heeft gezorgd vanwege twee internetberichten die Felix deelde. Het was voor ons daarom belangrijk om intensief met de speler te praten over zijn overtuigingen en waarden”, aldus algemeen directeur Hans-Joachim Watzke en clubvoorzitter Reinhold Lunow op de website van Borussia Dortmund.

Oud-international Gerrard trainer Saudische club Al-Ettifaq

18.29 uur: Steven Gerrard gaat in Saudi-Arabië aan de slag. De 43-jarige voormalig Engels international wordt trainer van Al-Ettifaq.

Gerrard leidde Rangers FC in 2021 naar de eerste Schotse landstitel in tien jaar tijd. Daarna vertrok hij naar Aston Villa, dat hem in oktober ontsloeg.

Al-Ettifaq eindigde vorig seizoen als zevende in de hoogste competitie in Saudi-Arabië.

Eerder vertrokken onder anderen voetballers Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Karim Benzema (Al-Ittihad) naar Saudi-Arabië.

Inter-middenvelder Brozovic gaat ook naar Saudi-Arabië

18.28 uur: Marcelo Brozovic is de volgende voetballer die naar Saudi-Arabië vertrekt. De 30-jarige Kroatische middenvelder stapt over van Internazionale naar Al-Nassr.

„Iedereen wilde hem, maar hij wilde alleen naar ons”, aldus Al-Nassr op Twitter.

Brozovic ondertekent een driejarig contract bij Al-Nassr, dat volgens Italiaanse media 18 miljoen euro voor hem betaalt. Brozovic speelde sinds 2015 voor Inter. In 2021 won hij met de club de landstitel. Vorig seizoen verloor Brozovic met Inter de finale van de Champions League van Manchester City.

Fortuna haalt Belgisch jeugdinternational Robberechts

18.27 uur: Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Milan Robberechts. De 19-jarige Belgische jeugdinternational komt over van KV Mechelen en ondertekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar.

Robberechts komt op aanraden van Danny Buijs naar Sittard. De trainer werkte eerder bij KV Mechelen samen met de aanvaller, die hij daar liet debuteren.

„Fortuna voelt voor mij op dit moment, in deze fase van mijn carrière, als de juiste stap. Ik krijg hier de kans om me verder te ontwikkelen en in de Eredivisie te spelen”, aldus Robberechts.

Brenet lijkt op weg naar uitgang bij FC Twente

17.26 uur: Joshua Brenet lijkt op weg naar de uitgang bij FC Twente. De 29-jarige vleugelverdediger ontbrak maandag op de eerste training onder de nieuwe trainer Joseph Oosting. FC Twente heeft hem de ruimte gegeven om onderhandelingen te voeren met een nog onbekende club.

Brenet staat sinds anderhalf jaar onder contract bij FC Twente en speelde daarvoor voor TSG 1899 Hoffenheim. FC Twente heeft in januari al een nieuwe rechtsback gehaald in de persoon van Alfons Sampsted.

Begeerde Tonali verkast van AC Milan naar Newcastle United

14.15 uur: Newcastle United heeft de Italiaanse middenvelder Sandro Tonali van AC Milan overgenomen. De 23-jarige international heeft een contract van 5 jaar getekend bij de club uit de Premier League, die dit jaar in de Champions League uitkomt.

Newcastle, dat vorig seizoen als vierde eindigde in de Engelse competitie, maakte de transfersom niet openbaar. De club zou naar verluidt 70 miljoen euro hebben betaald voor de begeerde speler.

Tonali won in 2022 met AC Milan de titel in de Serie A en was afgelopen seizoen een belangrijke pion in de ploeg die de halve finales van de Champions League bereikte. „Hij is een buitengewoon talent; heeft de mentale, fysieke en technische kwaliteiten die heel goed bij ons passen”, zei coach Eddie Howe.

Union Sint-Gillis stelt Blessin aan als nieuwe trainer

13.47 uur: Union Sint-Gillis heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 50-jarige Duitser tekent een contract voor twee seizoenen bij de Brusselaars.

Blessin is de opvolger van Karel Geraerts, die onlangs afscheid nam bij de club uit de Jupiler Pro League. Onder Geraerts greep de ploeg afgelopen seizoen op de slotdag van de competitie naast de landstitel en moest genoegen nemen met de derde plaats.

Blessin was eerder trainer bij KV Oostende en het Italiaanse Genoa. Bij Union speelt de Nederlander Bart Nieuwkoop.

Sparta Rotterdam lijft centrale verdediger Velthuis in

12:31 uur Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met de 21-jarige Tijs Velthuis. De centrumverdediger komt over van AZ. Hij heeft een contract getekend tot medio 2026.

AZ verhuurde Velthuis vorig seizoen aan NAC Breda en bij die Brabantse club viel hij op bij Sparta, de nummer zes in de Eredivisie van afgelopen seizoen. „Doordat Adil Auassar gestopt is als profvoetballer, wisten we dat één van onze prioriteiten deze zomer zou liggen op het halen van een linksbenige centrale verdediger”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp.

„Uiteraard volgen wij daarin de Keuken Kampioen Divisie goed, omdat daar jong talent rondloopt. In Tijs zagen wij een speler met veel potentie. Met zijn 21 jaar is hij nog jong en weten we zeker dat Tijs zich bij ons verder kan ontwikkelen.”

Mark van der Maarel langer bij FC Utrecht

11:12 uur Mark van der Maarel speelt ook komend seizoen voor FC Utrecht. Het aflopende contract van de 33-jarige verdediger is met één jaar verlengd. Ook zijn er afspraken gemaakt dat Van der Maarel na zijn voetbalcarrière aan FC Utrecht blijft verbonden.

Van der Maarel maakte op 20 september 2009 in de Eredivisie voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van FC Utrecht. Inmiddels staat de teller van officiële duels die Van der Maarel speelt namens FC Utrecht op 380. Daarin kwam hij twaalf keer tot scoren.

„Mark van der Maarel is een absoluut clubicoon. In het hedendaagse voetbal extra bijzonder: een speler die zó loyaal is aan zijn club en zó’n bijzondere band heeft opgebouwd met de Twaalfde Man”, vertelt Jordy Zuidam, Technisch Directeur van FC Utrecht. „In de persoon van Mark hebben we ook een van de meest ervaren spelers in de Eredivisie in huis. Een rugzak aan ervaring, die hij kan overbrengen aan onze talenten. Een echte prof, die nooit verzaakt, voorop gaat in de strijd en een cultuurbewaker binnen de club. We zijn er heel blij mee dat Mark ook in het seizoen 2023/2024 het shirt van FC Utrecht draagt en dat hij ook na zijn voetbalcarrière verbonden blijft aan FC Utrecht in een algemene rol.”

PSV verhuurt Maxi Romero langer aan Racing Club

10:15 uur PSV en Racing Club zijn het eens over een verlenging van de huurdeal voor Maxi Romero. Hij blijft tot 1 januari 2024 bij de Argentijnse club.

Vorig jaar juni verlende PSV het contract van Romero tot de zomer van 2024. Tegelijkertijd vertrok hij op huurbasis naar Racing Club. Inmiddels is hij 45 keer in actie gekomen. Dat deed hij niet onverdienstelijk: Romero kwam acht keer tot scoren, gaf vijf assists en won met zijn ploeg twee prijzen.

Romero kwam in de winter van 2018 naar PSV toe. Zijn periode bij PSV is gepaard gegaan met verschillende zware blessures.

