DINSDAG 4 JULI

Mason Mount vertrekt na 18 jaar bij Chelsea

21.44 uur: Mason Mount vertrekt na achttien jaar bij Chelsea. De Engelse international heeft dit in een videoboodschap laten weten. De oud-speler van Vitesse zei niks over zijn toekomstplannen, maar de verwachting is dat hij gaat spelen bij het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

„Gezien alle speculaties van de afgelopen zes maanden komt dit niet als een verrassing. Maar dat maakt het niet makkelijker. Ik wil jullie deze boodschap persoonlijk geven en ik wil jullie bedanken voor de steun in de afgelopen achttien jaar. Niet iedereen zal dit begrijpen, maar voor mij voelt dit als een goede beslissing in deze fase van mijn leven”, sprak hij tot de fans.

De 24-jarige Mount begon in de jeugdopleiding bij Chelsea. In 2017 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Hij werd daarna verhuurd aan Vitesse en Derby County om ervaring op te doen. In het seizoen 2019-2020 keerde hij terug bij Chelsea en groeide hij uit tot vaste waarde. In 2019 debuteerde hij in het Engelse nationale elftal.

Troost-Ekong naar PAOK Saloniki

20.51 uur: De Nederlands-Nigeriaanse verdediger William Troost-Ekong vervolgt zijn carrière bij het Griekse PAOK Saloniki. De geboren Haarlemmer is door Watford verkocht aan de Griekse topclub. Hij tekende tot medio 2026. Troost-Ekong speelde eerder voor FC Groningen, FC Dordrecht, AA Gent, Haugesund, Bursaspor, Watford en Salernitana.

Daarnaast was de zoon van een Nigeriaanse vader en Nederlandse moeder 64 maal actief voor de nationale ploeg van Nigeria. Troost-Ekong kreeg zijn voetbalopleiding in Engeland in de academies van Fulham en Tottenham Hotspur.

Oostenrijker Hütter nieuwe coach van AS Monaco

16.16 uur: AS Monaco heeft de Oostenrijker Adi Hütter aangesteld als nieuwe coach. De 53-jarige Hütter heeft getekend voor twee seizoenen bij de club, die uitkomt in de Franse Ligue 1. Hij is de opvolger van de Belg Philippe Clement, die begin juni werd ontslagen vanwege de teleurstellende zesde plaats in de competitie.

Hütter vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen bij Borussia Mönchengladbach. Hij trainde eerder Eintracht Frankfurt, Young Boys en Red Bull Salzburg. Met Eintracht Frankfurt haalde hij in 2019 de halve finales van de Europa League.

NEC strikt Japanse spits Koki Ogawa

10:15 uur NEC heeft zich versterkt met Koki Ogawa. De Japanse spits (25) komt over van Yokohama FC en wordt gehuurd tot het eind van het seizoen.

In 56 wedstrijden scoorde Ogawa 32 keer voor Yokohama. Eind 2019 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Japan. Tegen Hongkong scoorde hij drie keer, maar bij dat ene optreden bleef het voorlopig.

„Ik kan niet wachten om te mogen spelen in het shirt van NEC”, aldus Ogawa. „De afgelopen jaren heb ik veel geïnvesteerd in een stap naar een grote Europese competitie. Ik ben blij met de kans die ik krijg om bij NEC te mogen spelen, ik wil me hier graag bewijzen. Ik heb goede verhalen gehoord over de supporters en de sfeer in het Goffertstadion en ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten.”

MAANDAG 3 JULI

Veltman langer bij Brighton

23.29 uur: Het definitief aantrekken van Bart Verbruggen was maandag niet het enige Nederlandse nieuws rondom Brighton & Hove Albion. Ook Joël Veltman zette zijn handtekening.

Bekijk ook: Brighton presenteert Bart Verbruggen als nieuwe keeper met verwijzing naar The Simpsons

In het geval van de multi-inzetbare verdediger gaat het om een nieuw contract. Hij ligt nu 2025 vast bij The Seagulls. Sinds Veltman in 2020 overkwam van Ajax speelde hij 106 duels voor de Engelse club.

Heracles neemt aanvaller Hornkamp over van Willem II

22.04 uur: Jizz Hornkamp voetbalt komend seizoen in de Eredivisie. Heracles Almelo neemt de 25-jarige aanvaller over van eerstedivisionist Willem II. Hornkamp ondertekent een contract voor drie jaar met een optie voor nog een seizoen.

Hornkamp doorliep de jeugdopleiding van Ajax, AZ en SC Heerenveen. In Friesland maakte hij in 2018 zijn debuut in het profvoetbal. Daarna kwam de spits nog uit voor FC Den Bosch. In zijn laatste seizoen bij Willem II kwam Hornkamp tot negen doelpunten en zes assists in 32 wedstrijden.

„Ik kan me goed vinden in het plan dat me is voorgeschoteld en in de speelwijze van de club. Als spits wil je niets liever dan aanvallend voetbal spelen”, aldus Hornkamp.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Linksback Galán verruilt Celta de Vigo voor Atlético

21.19 uur: Atlético Madrid heeft zich versterkt met linkervleugelverdediger Javi Galán. De 28-jarige Spanjaard komt over van Celta de Vigo en ondertekende in Madrid een contract voor drie seizoenen.

Galán werkte zich als jonge twintiger via clubs in lagere divisies als Badajoz en Cordoba op tot in La Liga bij Huesca en Celta de Vigo. Bij Celta kwam hij de voorbije twee jaar tot 79 officiële duels, waarin hij een keer scoorde en zeven assists gaf.

Atlético zou volgens Spaanse media zo’n 5 miljoen euro neertellen voor Galán.

Manu Sánchez gaat juist van Atlético naar Celta de Vigo. Hij speelde de voorbije twee jaar op huurbasis voor Osasuna.

Dortmund neemt bekritiseerde Nmecha over van Wolfsburg

20.20 uur: Felix Nmecha vervolgt zijn voetballoopbaan bij Borussia Dortmund. De Duitse club neemt de 22-jarige Duitse middenvelder over van VfL Wolfsburg. Nmecha ondertekent een meerjarig contract.

Om de transfer was het nodige te doen. Supporters van Borussia Dortmund bekritiseerden Nmecha vanwege enkele berichten op sociale media die homofoob zouden zijn. „We zijn ons ervan bewust dat de aanstaande transfer de afgelopen dagen ook voor kritiek heeft gezorgd vanwege twee internetberichten die Felix deelde. Het was voor ons daarom belangrijk om intensief met de speler te praten over zijn overtuigingen en waarden”, aldus algemeen directeur Hans-Joachim Watzke en clubvoorzitter Reinhold Lunow op de website van Borussia Dortmund.

Oud-international Gerrard trainer Saudische club Al-Ettifaq

18.29 uur: Steven Gerrard gaat in Saudi-Arabië aan de slag. De 43-jarige voormalig Engels international wordt trainer van Al-Ettifaq.

Gerrard leidde Rangers FC in 2021 naar de eerste Schotse landstitel in tien jaar tijd. Daarna vertrok hij naar Aston Villa, dat hem in oktober ontsloeg.

Al-Ettifaq eindigde vorig seizoen als zevende in de hoogste competitie in Saudi-Arabië.

Eerder vertrokken onder anderen voetballers Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Karim Benzema (Al-Ittihad) naar Saudi-Arabië.

Inter-middenvelder Brozovic gaat ook naar Saudi-Arabië

18.28 uur: Marcelo Brozovic is de volgende voetballer die naar Saudi-Arabië vertrekt. De 30-jarige Kroatische middenvelder stapt over van Internazionale naar Al-Nassr.

„Iedereen wilde hem, maar hij wilde alleen naar ons”, aldus Al-Nassr op Twitter.

Brozovic ondertekent een driejarig contract bij Al-Nassr, dat volgens Italiaanse media 18 miljoen euro voor hem betaalt. Brozovic speelde sinds 2015 voor Inter. In 2021 won hij met de club de landstitel. Vorig seizoen verloor Brozovic met Inter de finale van de Champions League van Manchester City.

Fortuna haalt Belgisch jeugdinternational Robberechts

18.27 uur: Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Milan Robberechts. De 19-jarige Belgische jeugdinternational komt over van KV Mechelen en ondertekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar.

Robberechts komt op aanraden van Danny Buijs naar Sittard. De trainer werkte eerder bij KV Mechelen samen met de aanvaller, die hij daar liet debuteren.

„Fortuna voelt voor mij op dit moment, in deze fase van mijn carrière, als de juiste stap. Ik krijg hier de kans om me verder te ontwikkelen en in de Eredivisie te spelen”, aldus Robberechts.

Brenet lijkt op weg naar uitgang bij FC Twente

17.26 uur: Joshua Brenet lijkt op weg naar de uitgang bij FC Twente. De 29-jarige vleugelverdediger ontbrak maandag op de eerste training onder de nieuwe trainer Joseph Oosting. FC Twente heeft hem de ruimte gegeven om onderhandelingen te voeren met een nog onbekende club.

Brenet staat sinds anderhalf jaar onder contract bij FC Twente en speelde daarvoor voor TSG 1899 Hoffenheim. FC Twente heeft in januari al een nieuwe rechtsback gehaald in de persoon van Alfons Sampsted.

Begeerde Tonali verkast van AC Milan naar Newcastle United

14.15 uur: Newcastle United heeft de Italiaanse middenvelder Sandro Tonali van AC Milan overgenomen. De 23-jarige international heeft een contract van 5 jaar getekend bij de club uit de Premier League, die dit jaar in de Champions League uitkomt.

Newcastle, dat vorig seizoen als vierde eindigde in de Engelse competitie, maakte de transfersom niet openbaar. De club zou naar verluidt 70 miljoen euro hebben betaald voor de begeerde speler.

Tonali won in 2022 met AC Milan de titel in de Serie A en was afgelopen seizoen een belangrijke pion in de ploeg die de halve finales van de Champions League bereikte. „Hij is een buitengewoon talent; heeft de mentale, fysieke en technische kwaliteiten die heel goed bij ons passen”, zei coach Eddie Howe.

Union Sint-Gillis stelt Blessin aan als nieuwe trainer

13.47 uur: Union Sint-Gillis heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 50-jarige Duitser tekent een contract voor twee seizoenen bij de Brusselaars.

Blessin is de opvolger van Karel Geraerts, die onlangs afscheid nam bij de club uit de Jupiler Pro League. Onder Geraerts greep de ploeg afgelopen seizoen op de slotdag van de competitie naast de landstitel en moest genoegen nemen met de derde plaats.

Blessin was eerder trainer bij KV Oostende en het Italiaanse Genoa. Bij Union speelt de Nederlander Bart Nieuwkoop.

Sparta Rotterdam lijft centrale verdediger Velthuis in

12:31 uur Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met de 21-jarige Tijs Velthuis. De centrumverdediger komt over van AZ. Hij heeft een contract getekend tot medio 2026.

AZ verhuurde Velthuis vorig seizoen aan NAC Breda en bij die Brabantse club viel hij op bij Sparta, de nummer zes in de Eredivisie van afgelopen seizoen. „Doordat Adil Auassar gestopt is als profvoetballer, wisten we dat één van onze prioriteiten deze zomer zou liggen op het halen van een linksbenige centrale verdediger”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp.

„Uiteraard volgen wij daarin de Keuken Kampioen Divisie goed, omdat daar jong talent rondloopt. In Tijs zagen wij een speler met veel potentie. Met zijn 21 jaar is hij nog jong en weten we zeker dat Tijs zich bij ons verder kan ontwikkelen.”

Mark van der Maarel langer bij FC Utrecht

11:12 uur Mark van der Maarel speelt ook komend seizoen voor FC Utrecht. Het aflopende contract van de 33-jarige verdediger is met één jaar verlengd. Ook zijn er afspraken gemaakt dat Van der Maarel na zijn voetbalcarrière aan FC Utrecht blijft verbonden.

Van der Maarel maakte op 20 september 2009 in de Eredivisie voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van FC Utrecht. Inmiddels staat de teller van officiële duels die Van der Maarel speelt namens FC Utrecht op 380. Daarin kwam hij twaalf keer tot scoren.

„Mark van der Maarel is een absoluut clubicoon. In het hedendaagse voetbal extra bijzonder: een speler die zó loyaal is aan zijn club en zó’n bijzondere band heeft opgebouwd met de Twaalfde Man”, vertelt Jordy Zuidam, Technisch Directeur van FC Utrecht. „In de persoon van Mark hebben we ook een van de meest ervaren spelers in de Eredivisie in huis. Een rugzak aan ervaring, die hij kan overbrengen aan onze talenten. Een echte prof, die nooit verzaakt, voorop gaat in de strijd en een cultuurbewaker binnen de club. We zijn er heel blij mee dat Mark ook in het seizoen 2023/2024 het shirt van FC Utrecht draagt en dat hij ook na zijn voetbalcarrière verbonden blijft aan FC Utrecht in een algemene rol.”

PSV verhuurt Maxi Romero langer aan Racing Club

10:15 uur PSV en Racing Club zijn het eens over een verlenging van de huurdeal voor Maxi Romero. Hij blijft tot 1 januari 2024 bij de Argentijnse club.

Vorig jaar juni verlende PSV het contract van Romero tot de zomer van 2024. Tegelijkertijd vertrok hij op huurbasis naar Racing Club. Inmiddels is hij 45 keer in actie gekomen. Dat deed hij niet onverdienstelijk: Romero kwam acht keer tot scoren, gaf vijf assists en won met zijn ploeg twee prijzen.

Romero kwam in de winter van 2018 naar PSV toe. Zijn periode bij PSV is gepaard gegaan met verschillende zware blessures.

Bekijk ook: Ook PSV laat oog vallen op Thomas Beelen

Bekijk ook: Ook broer Van den Berg vertrekt naar Engeland

Klik op onderstaande linkjes voor de transfers voor 3 juli